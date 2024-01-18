61-річний Ярослав Гандзюлевич (на фото праворуч) захищав у суді підозрюваного у держзраді колишнього КДБіста Олександра Косторного

Прокуратура завершила досудове розслідування щодо колишнього адвоката коригувальника ударів по Яворівському полігону Ярослава Гандзюлевича, якого звинувачують у отриманні понад 4 тис. доларів хабара. За ці гроші він обіцяв підзахисному вплинути на суд, який обирав йому запобіжний захід.

Як повідомляв ZAXID.NET, 9 серпня у Львові затримали адвоката, який за 4,2 тис. доларів хабаря обіцяв вплинути на суддю, який ухвалював рішення про запобіжний захід його підзахисному. Невдовзі з’ясувалось, що затриманим виявився відомий львівський адвокат 61-річний Ярослав Гандзюлевич, який захищає у судах поплічницю Медведчука Інну Іваночко та на той час ще був захисником колишнього КГБіста Олександра Косторного, якого судять за коригування ударів по Яворівському полігону. Також він захищав колишню львівську журналістку Олену Бойко (Віщур), яку судили за посягання на територіальну цілісність України.

Невдовзі після затримання адвокат сплатив 215 тис. грн застави та вийшов із СІЗО. 18 січня прокуратура повідомила, що досудове розслідування у справі щодо Ярослава Гандзюлевича за статтею про зловживання впливом завершене (ч. 3 ст. 369-2 ККУ) й матеріали справи передали до суду.

Додамо, що Ярослав Гандзюлевич є засновником однойменного адвокатського бюро у Львові. На парламентських виборах 2012 року він був представником КПУ в окружній виборчій комісії.