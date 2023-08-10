Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід

У Львові правоохоронці викрили адвоката, який за гроші обіцяв своєму підзахисному допомогти змінити міру запобіжного заходу. Адвоката затримали під час отримання грошей. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Адвокат обіцяв вплинути на прийняття рішення щодо зміни своєму підзахисному, який зараз перебуває під вартою з можливістю внесення застави, запобіжного заходу на більш м’який.

У середу, 9 серпня, правоохоронці затримали адвоката під час одержання неправомірної вигоди. Встановлено, що адвокат одержав 4175 доларів. Частину коштів юрист нібито мав залишити собі, а частину – передати судді.

Як повідомили у Службі безпеки у Львівській області, адвокат захищав і колаборантів та осіб, які виправдовують збройну агресію РФ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.