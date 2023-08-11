Ярослав Гандзюлевич на судовому засіданні у справі коригувальника ударів по Яворівському полігону Косторного

СБУ та поліція затримали на хабарі відомого львівського адвоката Ярослава Гандзюлевича, який захищає у судах поплічницю Медведчука Інну Іваночко та колишнього КГБіста Олександра Косторного. За версією правоохоронців, адвокат отримав понад 4 тис. доларів за вплив на суд щодо зміни запобіжного заходу одному зі своїх підзахисних.

Адвоката затримали 9 серпня під час отримання неправомірної вигоди 4175 доларів США. За офіційними повідомленнями, адвокат отримав гроші за вплив на суд щодо зміни запобіжного заходу його підзахисному, який на даний час перебуває під вартою з можливістю внесення застави, на більш м’який. Правоохоронці не повідомляли прізвища затриманого.

За даними ZAXID.NET, затриманим виявився 61-річний львівський адвокат Ярослав Гандзюлевич. Він найбільш відомий як захисник коригувальника ракетних ударів по Яворівському полігону, колишнього КГБіста Олександра Косторного та колишньої очільниці Львівської обласної організації партії «Опозиційна платформа – За життя», соратниці Віктора Медведчука Інни Іваночко. Ці справи перебувають на розгляді у львівських судах. Також він захищав колишню львівську журналістку Олену Бойко (Віщур), яку судили за посягання на територіальну цілісність України. Наразі невідомо, кому зі своїх підзахисних адвокат обіцяв посприяти у пом’якшенні запобіжного заходу.

Ярослав Гандзюлевич є засновником однойменного адвокатського бюро у Львові. На парламентських виборах 2012 року він був представником КПУ в окружній виборчій комісії.

ZAXID.NET спробував отримати коментар у Ярослава Гандзюлевича з приводу його затримання, однак його телефон був вимкнений.