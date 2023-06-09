72-річний колишній КДБіст перебуває в СІЗО без права внесення застави

Галицький районний суд Львова продовжує досліджувати докази у справі щодо 72-річного львів’янина Олександра Косторного, якого звинувачують у коригуванні ракетного удару Росії по Яворівському полігону. «Судовий репортер», посилаючись на матеріали справи, опублікував фрагменти його листування з агентом ФСБ Юрієм Водолазьким, з яким він домовлявся про розвідку в районі Яворівського полігону.

Раніше слідство встановило, що у 2015 році Олександр Косторний активно листувався з журналісткою «Россия-1» Юлією Акчуріною і на її прохання створив провокацію з георгієвською стрічкою на Пагорбі Слави у Львові. Крім цього, слідство також виявило листування Косторного з російськими спецслужбами, а також матеріали, що підтверджують його участь у проросійсних з’їздах і організаціях.

Під час чергового судового засідання Галицький районний суд Львова розглядав повідомлення, які колишній КДБіст Олександр Косторний надсилав співробітнику ФСБ Росії. У його телефоні слідчі знайшли шість контактів із російськими номерами телефонів: Алєксандр Свистунов, Віктор Барановський, «Лидия», «Ольга продюсер Россия», Юлія Акчуріна та ще один невстановлений контакт.

У месенджері Telegram він активно листувався з підсанкційним Олександром Свистуновим, який з 2014 року живе в анексованому Криму і є одним із засновників низки заборонених в Україні партій. На вилученому комп’ютері Косторного знайшли файл «А.Г», це запис розмови зі Свистуновим за 2015 рік. На аудіо Свистунов доручає Косторному організувати проплачені мітинги на заході України, які б мали дискредитувати тодішнього президента Петра Порошенка і всю державну владу України.

Саме Олександру Свистунову 4 березня 2022 року Олександр Косторний надіслав зображення карти Яворівського полігону, що багато років висіла в рибальському господарстві в Старичах. У 2021 році Косторний зробив фото карти та зберігав у галереї мобільного телефона.

Паралельно про Яворівський полігон Олександр Косторний спілкувався з 41-річним Юрієм Водолазьким, співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ. Влітку 2022 року СБУ повідомляла про викриття російської агентури, яка діяла під кураторством Юрія Водолазького.

У телефоні Косторного він був записаний як «Игорь Водолазов». 4 березня Водолазький написав:

«Нужны координаты этого и любых других объектов. Где могут быть железки и иностранные грибы… Вообще нет понятной инфы по той стороне. Адреса какие то, привязки, фотографии, что есть сюда шлите».

У відповідь Олександр Косторний написав, що підготує все, що знає, й наступного дня відправив йому карту Яворівського військового полігону, на якій видно розташування військових містечок «Гвардійське», «Інженерне». «Наметове містечко» позначено як табір. На карті позначені танкові дороги і підписані будівлі Міжнародного центру миротворчості та безпеки з назвами «Центральне».

Фото Косторний підписав як «снимок 1921 года карта общества охотников и рыболовов». У відповідь на це Водолазький запитував, чи є в місті іноземці, які можуть жити в гуртожитках і готелях для військових інструкторів на території полігону.

Далі Косторний надіслав карту військового полігону поблизу Старичів. На карті описана організаційно-штатна структура МРГ «Старичі». У листуванні з Водолазьким він чітко описував, у яких будівлях можуть жити військові інструктори. Також Косторний описував агенту ФСБ загальну ситуацію у Львові, зокрема, писав про заборону продажу алкоголю та вивіски з посланням для російського корабля.

«Пожалуйста, аккуратно. Важны военные объекты по западной у и все что связано с полигоном», – відповідав йому Водолазький.

У суді Которний листування з Водолазьким заперечує і продовжує стверджувати, що надсилав Олександру Свистунову карту збирання грибів у Старичах. Карту полігону він продублював на пошту Водолазькому, оскільки нібито думав, що це резервна пошта Свистунова.

Адвокат Косторного Ярослав Гандзюлевич стверджує, що скріншот листування з Водолазьким – нечитабельний, а карта полігону – не проглядається, тож цей файл не може бути доказом у справі.

Нагадаємо, 13 березня 2022 року Росія завдала ракетного удару по Яворівському полігону, влучивши у казарми, в яких спали солдати. Внаслідок удару загинула 61 людина, 160 були поранено. У червні контррозвідка СБУ затримала львів’янина Олександра Косторного за підозрою у коригуванні удару по полігону. За версією слідства, 4 березня він надіслав у Telegram представникам РФ карту Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові. На карті він позначив координати розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ.

Сам Косторний свою провину не визнає та заявляє, що відправив схему мисливсько-рибальського господарства «Старичі», щоб показати другові, де збирає гриби. Його другом виявився Олександр Свистунов, який має російське громадянство, проживає в анексованому Криму і є одним із засновників партії «Русский блок» та Всеукраїнської громадської організації «Руський рух України».

На початку жовтня правоохоронці завершили досудове розслідування, тепер справу розглядає Галицький районний суд Львова. До оголошення вироку Олександ Косторний перебуватиме в СІЗО без альтернативи застави.