Щорічно Міноборони витрачає на утримання військових 826 млрд грн

Заступник міністра оборони з питань фінансів Юрій Джигир розповів про витрати у війську та скільки Міноборони витрачає на утримання українських військовослужбовців. У коментарі Bloomberg 3 травня Юрій Джигир повідомив, що забезпечення одного військовослужбовця коштує державному бюджету 30 тис. доларів (1,2 млн грн).

За словами заступника міністра, вартість забезпечення розраховується без зброї. Скільки в середньому витрачає Міноборони на забезпечення військовослужбовців озброєнням, Юрій Джигир не уточнив.

«Вартість мобілізаційної роботи Києва, спрямованої на посилення його виснажених військових чинів, залежатиме від щомісячного призову – фактора надходження допомоги – та рішень щодо ротації», – додав заступник міністра.

Зазначимо, наприкінці березня Юрій Джигир повідомив, що на грошове забезпечення та бойові виплати українським військовим йде приблизно 862 млрд грн щороку – 70% бюджету Міноборони. Крім того, з цієї частини бюджету виділяють виплати за поранення, харчування військових, додаткові винагороди та виплати загиблим.

20% бюджету (265,4 млрд грн) виділяють на закупівлю озброєння та військової техніки. Ще 10% йде на закупівлі палива, навчання, комунальні платежі, ремонти та інші експлуатаційні видатки.