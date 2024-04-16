Завдяки аудиту вдалося відшкодувати приблизно 1,5 млрд грн

Внутрішній аудит міністерства оборони виявив порушення на загальну суму в понад 10 млрд грн. Про це повідомив у вівторок, 16 квітня, заступник міністра оборони України Юрій Джигир в інтерв’ю «Укрінформу».

Йдеться про внутрішні негативні наслідки, які загрожують втратою активів Міноборони та потребують негайного реагування. Загалом внутрішній аудит зафіксував порушення, а також неефективні управлінські рішення та ризики на понад 10 млрд грн, частину з яких вже відшкодували.

«Важливо, що певне відшкодування коштів та усунення переважної частини цих порушень організовано безпосередньо під час проведення внутрішніх аудитів. Завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на загальну суму більше ніж 1,5 млрд грн», – повідомив Юрій Джигир.

Заступник міністра зазначив, що процес внутрішнього аудиту триває довгий час та постійно відбувається на різних підрозділах Міноборони. За словами Юрія Джигира, рано чи пізно всі сфери міністерства пройдуть внутрішній аудит для більш ефективної роботи.

Зазначимо, за результатами внутрішнього аудиту вже відкрили низку кримінальних проваджень. Зокрема, 29 лютого аудитори Міноборони виявили порушення у виплаті «бойових» військовослужбовцям, які не брали участі у боях на фронті, на 180 млн грн. Тоді гроші виплатили військовим на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.

До слова, 8 квітня міністр оборони Рустем Умєров підписав указ про створення Аудиторського комітету, в якому працюватимуть аудитори з країн НАТО. Зокрема, аудиторською роботою в Україні займатиметься голова служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО у Брюсселі Франсуа Готьє.