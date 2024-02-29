Військовослужбовці не були пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати

Аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплатили понад 180 млн грн. Про це повідомили у прес-службі оборонного відомства у четвер, 29 лютого.

Як йдеться у повідомленні, низка військовослужбовців насправді перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій. Однак це не стало на заваді отримання ними бойових доплат.

Факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині. Загалом таких порушень встановлено на суму 186,6 млн грн.

За рішеннями Міноборони, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, що практика виплати грошей військовим, які не брали безпосередньої участі у бойових діях на фронті, не нова. Так у жовтні минулого року Міністерство оборони України провело аудит у приблизно 40 військових частинах України та виявило, що командування деяких виплачувало військовослужбовцям, які не брали безпосередньої участі у бойових діях на фронті, премії у 100 тис. грн. Загалом військовим безпідставно виплатили понад 123 млн грн.