Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду, а також збільшило суму додаткової винагороди для деяких категорій військовослужбовців. Про це Міноборони повідомило у вівторок, 3 жовтня. Виплати зросли, оскільки уряд ще в серпні ухвалив відповідну постанову.

Зокрема, більші виплати отримуватимуть поранені військові, інструктори навчальних центрів, строковики й курсанти. Частині військових додаткова нагорода нараховуватиметься від 29 вересня, а частині – від 1 червня.

Хто отримає додаткову винагороду з 29 вересня

Найближчим часом додаткову винагороду отримають:

військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тис. грн, тепер отримуватимуть 100 тис. грн);

військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тис. грн, тепер отримуватимуть 100 тис. грн);

військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 тис. грн, тепер отримуватимуть 50 тис. грн);

військовослужбовці за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій отримуватимуть 30 тис. грн.

Кому з військових нарахують додаткову винагороду з 1 червня

Деяким категоріям військових додаткову нагороду почнуть рахувати від 1 червня. Свої виплати за ці місяці вони також отримають найближчим часом. Це стосується:

поранених військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами. Вони отримуватимуть додатково 20 100 грн;

інструкторів навчальних центрів. Вони отримуватимуть додатково від 15 тис. до 30 тис. грн;

строковиків. Вони отримуватимуть 6 тис. грн;

курсантів. Вони отримуватимуть 2 350 грн.

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні – 100 тис. грн. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісти.