Зловживання щодо доплат виявили на Київщині

Міністерство оборони України провело аудит у приблизно 40 військових частинах України та виявило, що командування деяких виплачувало військовослужбовцям, які не брали безпосередньої участі у бойових діях на фронті, премії у 100 тис. грн. Загалом військовим виплатили понад 123 млн грн, повідомили у понеділок, 30 жовтня, у прес-службі Міноборони.

За даними служби внутрішнього аудиту Міноборони, чинні правила щодо премій військовослужбовцям дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни «бойові дії» та «бойове (спеціальне) завдання». Відтак, командування військових частин могло виплачувати премії службовцям, які не брали участі у бойових діях на фронті.

«В одному з випадків, військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, виплатили щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень», – повідомили у прес-службі Міноборони.

Результати аудиту Міноборони / Інфографіка Міноборони

Зазначається, що приблизно 60 млн грн виплатили військовослужбовцям у пунктах постійної дислокації у Києві, ще 6,5 млн грн – бійцям на Київщині. Загалом за тилові дії військові з різних регіонів отримали 123 млн грн.

Заступник міністра оборони Юрій Джигир заявив, що такі маніпуляції є несправедливими щодо військовослужбовців, які перебувають на фронті. Він повідомив, що міністерство вже працює над виявленням та закриттям прогалин у правилах щодо виплат. Зокрема, Міноборони консультується з Генеральним штабом ЗСУ, щоб виплати додаткової винагороди отримували лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.