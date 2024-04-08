Нову комісію створили в межах реформування аудиту Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров підписав указ про створення Аудиторського комітету – нового координаційного дорадчого органу для Департаменту внутрішнього аудиту. До складу комітету увійдуть аудитори з країн НАТО, повідомили у прес-службі Міноборони у понеділок, 8 квітня.

В Міноборони повідомили, що створення комітету передбачено реформою фінансового контролю в міністерстві. Невдовзі Аудиторський комітет розпочне свою роботу.

«До складу комітету входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України з багаторічним досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту», – повідомили у прес-службі Міноборони.

Зокрема, до складу Аудиторського комітету Міноборони увійшли:

голова служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО у Брюсселі Франсуа Готьє;

аналітик наглядових програм Офісу Генінспектора департаменту оборони США;

керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd Джон Чесшир;

міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю в рамках програми EU4PFM Манфред ван Кестерен.

Крім того, до комітету увійшла українська експертка від Мінфіну Руслана Рудницька, заступник міністра оборони Юрій Джигир та держсекретарка Міноборони Людмила Дараган.

Завдання Аудиторського комітету полягає в консультуванні та розгляді питань внутрішнього аудиту, підготовці рекомендацій щодо покращення аудиту в Міноборони та підтримці довіри суспільства до міністерства. Зазначається, що комітет покликаний підсилити функцію внутрішнього аудиту та водночас розширятиме його функціонал.