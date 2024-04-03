Міністерство оборони України спільно з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Про це повідомила прес-служба Міноборони у середу, 3 квітня.

Як повідомляється, відомство відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок та розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Основні порушення, які перевірятиме управління:

забезпечення військовослужбовців;

правом на відпустку;

зловживання командирів;

ненадання / недостатнє надання медичної допомоги;

соціальні гарантії;

порушення гендерної рівності.

Крім того, цей орган передбачає створення посади військового омбудсмена.

У відомсті зазначили, що під час роботи над створенням інституції був врахований досвід країн, де інститут військового омбудсмена вже довів свою ефективність: Швеції, Норвегії, Австрії, Німеччини, Канади, Ірландії, Чеської Республіки та Бельгії. Зокрема, у Швеції інститут військового омбудсмена успішно функціонує понад 110 років.

«Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи з відновлення прав», – заявив міністр оборони України Рустем Умєров.