На Івано-Франківщині під час бійки між підлітками 18-річний хлопець ножем вдарив 17-річного юнака. 24-річний перехожий намагався зупинити бійку пострілами в повітря. Підлітка з ножовими пораненнями госпіталізували до лікарні.

Як повідомили в поліції, інцидент трапився в п’ятницю, 3 травня, пізно ввечері. Близько 21:10 перехожі повідомили в поліцію про бійку в Надвірній, під час якої підліток отримав ножове поранення. На місці з’ясувалося, що під час вуличного конфлікту між компаніями підлітків 18-річний хлопець ножем вдарив 17-річного юнака. Хлопця з колотою раною лівої клубової ділянки госпіталізували до Івано-Франківської ОДКЛ.

18-річного нападника доправили у відділок поліції, в нього вилучили ніж. Також поліцейські затримали 24-річного чоловіка, який під час сутички вистрілив у повітря постріли з травматичної зброї. Він пояснив, що таким чином хотів зупинити бійку. Його зброю також вилучили.

За фактом нападу на підлітка слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.