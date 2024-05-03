Ймовірного злодія затримали на площі Ринок

Львівські поліцейські оперативно затримали 42-річного чоловіка, який міг скоїти збройний напад. У прес-службі патрульної поліції Львівської області розповіли, що вранці 2 травня отримали повідомлення про розбійний напад на вулиці Дорошенка. Невідомий чоловік погрожував ножем бармену і викрав гроші з каси одного із закладів харчування. Його затримали за кількасот метрів від місця злочину. У коментарі ZAXID.NET прес-служба патрульної поліції зазначила, що затриманий міг викрасти приблизно 5 тис. грн.

«Переглянувши камери спостереження, патрульні, які приїхали на виклик, надали орієнтування іншим екіпажам. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час обстеження території, виявили схожого чоловіка на площі Ринок біля одного із закладів», – розповіли правоохоронці.

У прес-службі поліції Львівської області також повідомляли, що чоловік є іноземцем. Він тимчасово мешкає у Львові.

Дії затриманого кваліфікують за статтею про розбій, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 ККУ). Чоловікові загрожує від восьми до 15 років в'язниці із конфіскацією майна.