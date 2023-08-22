Олександр Косторний та Ярослав Гандзюлевич після засідання суду 2 червня

61-річний адвокат Ярослав Гандзюлевич, якого 9 серпня у Новояворівську затримали на хабарі, вніс 215 тис. грн застави та вийшов з СІЗО. Інформацію про це ZAXID.NET підтвердили у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

«Адвокат, якого затримали на хабарі, станом на зараз не перебуває в СІЗО. Ми просили для нього тримання під вартою з можливістю внесення застави. Просили максимальний розмір застави, який передбачений законом для такого виду злочину. Нам її дали. Зараз заставу за нього внесли», – повідомляють у прес-службі Львівської обласної прокуратури, але не називають прізвище адвоката.

Додамо, що Ярослава Гандзюлевича затримали, коли той отримав понад 4 тис. доларів хабара за обіцянку вплинути на суддю Яворівського районного суду. Адвокат на початку липня пообіцяв знайомій клієнта домовитися про зменшення застави у справі щодо крадіжки.

Ярослав Гандзюлевич відомий як захисник колишнього майора КДБ та коригувальника обстрілу Яворівського полігону Олександра Косторного. Також чоловік був адвокатом екс-очільниці Львівської обласної організації партії «Опозиційна платформа – За життя» та поплічниці Медведчука Інни Іваночко. Ярослав Гандзюлевич захищав львівську журналістку Олену Бойко (Віщур), яку судили за посягання на територіальну цілісність України.

Зазначимо, що Ярослав Гандзюлевич має власне адвокатське бюро у Львові. На парламентських виборах 2012 року він представляв «Комуністичну партію України» в окружній виборчій комісії.