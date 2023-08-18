Підозрюваний у держзраді Олександр Косторний та адвокат Ярослав Гандзюлевич

Адвоката Ярослава Гандзюлевича, який захищає коригувальника обстрілу Яворівського полігону, затримали на хабарі у справі щодо крадіжки. Чоловік за понад 4 тис. доларів обіцяв знайомій клієнта вплинути на суддю Яворівського райсуду й зменшити розмір застави. Одразу після передання хабаря адвоката затримали. Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу Галицького суду за 15 серпня.

Ярослав Гандзюлевич захищав одного з підозрюваних у крадіжці, яку розслідують Яворівські правоохоронці. «14 червня цього року двоє чоловіків, зламавши вікно, нібито проникли всередину житлового будинку і викрали два золоті браслети, пару золотих сережок, два срібних кільця, 50 доларів США, 70 англійських фунтів та сім тис. грн та покинули місце події, розпорядившись майном на власний розсуд. Матеріальна шкода оцінюється у 50 тис. грн. Того ж дня підозрювані були затримані. За крадіжку під час війни їм загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення», – йдеться в ухвалі суду.

Після затримання чоловікам обрали запобіжний захід з альтернативою застави у 214,7 тис. грн. Один з підозрюваних вніс заставу, але не здав закордонний паспорт і втік з України на початку липня через пункт пропуску Могилів-Подільський покинув територію України. Наразі його оголосили у розшук.

Захисником іншого підозрюваного став Ярослав Гандзюлевич. Як зазначили слідчі, на початку липня він пообіцяв знайомій клієнта вплинути на суддю Яворівського районного суду, щоб той зменшив суму застави. Гандзюлевич 19 липня зустрівся з жінкою неподалік Львівського театру ляльок і висунув вимогу дати йому сто доларів, щоб домовитися про вплив на суддю. Згодом, 22 липня, у ресторані «Медівня» адвокат отримав сто доларів як першу частину хабара. Ярослав Гандзюлевич неодноразово зустрічався зі знайомою клієнта, а востаннє, 7 серпня, у кафе «Вірменка» нібито попросив передати йому 4 175 доларів.

«9 серпня, приблизно 11:45, у піцерії Chicago у Новояворівську жінка передала адвокату попередньо помічені правоохоронцями гроші 4 175 доларів, з яких тисяча доларів призначалися самому Гандзюлевичу за виконану роботу, 175 доларів – оплата витрат адвоката на харчування і пальне, а три тисячі доларів – призначені для третьої, наразі невстановленої, особи за вплив на суддю. Одразу після цього адвоката затримали й гроші вилучили», – повідомляють в ухвалі суду.

Зазначимо, що захисники підозрюваного просили застосувати особисте зобов'язання й переконували, що Гандзюлевич має міцні соціальні зв'язки. Суд обрав Гандзюлевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внести заставу розміром майже 215 тис. грн.

Нагадаємо, що Ярослав Гандзюлевич захищав у суді колишнього КДБіста, коригувальника обстрілу Яворівському полігону Олександра Косторного. Крім цього, він захищав екс-очільницю Львівської обласної організації партії «Опозиційна платформа – За життя» та поплічницю Медведчука Інну Іваночко. Раніше Ярослав Гандзюлевич захищав львівську журналістку Олену Бойко (Віщур), яку судили за посягання на територіальну цілісність України.