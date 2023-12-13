Після початку війни у 2014 році Росія намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні. Під особливу увагу потрапила Львівщина, де російські спецслужби робили ставку на сепаратизм: через своїх агентів планували мітинги й псевдонаукові конференції, готували підпали й псевдозамінування, щедро виділяли гроші на кожен пропагандистський захід та шукали способи підкупити депутатів і чиновників.

Численні деталі такої прихованої роботи стали відомими під час судових слухань щодо держзради 57-річної ексочільниці львівського осередку партії «Опозиційна платформа — За життя» Інни Іваночко. У матеріалах справи є беззаперечні докази її причетності до агентурної мережі, яка діяла під керівництвом генерал-майора внутрішніх справ у відставці та адвоката Володимира Мальсагова (у 2017 році він змінив прізвище на Єрмілов).

Не пізніше ніж 2011 року російські спецслужби завербували Мальсагова, а вже 2015 року Іваночко долучилась до підривної діяльності проти України та отримала позивний «Інга». Відтоді працювала у відділі кадрів охоронної фірми «Консорціум агентств економічної безпеки» Мальсагова та допомагала організовувати антиукраїнські заходи. Проте у 2021 році колишній 61-річний генерал помер від ковіду, після чого все пішло не за планом.

Під час дослідження письмових доказів прокурор Андрій Никеруй надав суду документи, які під час обшуків виявили в комп'ютері померлого Мальсагова. Завдяки тисячам знайдених файлів слідчі ідентифікували понад сотню причетних осіб, які отримували і виконували завдання від Мальсагова в інтересах РФ.

ZAXID.NET розповідає, як російські агенти підігрівали міф про галицький сепаратизм, скільки коштували проросійські акції під прикриттям та як Росії таки вдалося обдурити львівських науковців.

«Выход на депутатов УГП имеется, но его необходимо расширить»

У 2015 році на Львівщині відбулась низка заходів, основний акцент яких – особливий статус Львова й Галичини. Така діяльність вписується у політику Росії, яка намагалася розділити Україну. В СБУ повідомляли, що Росія з 2015 року нову стратегію з дестабілізації ситуації в Україні – тактику федералізації. Для цього російські спецслужби почали фінансувати політичну активність.

За півроку до початку таких ідеологічних акцій, 19 лютого 2015 року, генерал у відставці Мальсагов прописав детальний план і кроки для отримання Львівщиною автономії: «Предпосылки для осуществления планированной деятельности». Цей документ Мальсагов відправив невідомій особі. Під час обшуків у комп'ютері генерала слідчі знайшли не один файл так званих резолюцій чи сценаріїв подій, які він узгоджував з російськими спецслужбами.

Як приклад, у документі під назвою «Правила подачи» йдеться, що після завершення публічних заходів Мальсагов повинен надіслати російським кураторам фотозвіт, а також опублікувати одне чи два відео тривалістю до 5 хвилин. До того ж наступного дня агенти мали надати посилання на публікації про події, підготовлені на основі прес-релізу. Їх потрібно щонайменше п'ять. Це робили для підтвердження, що запланований росіянами захід справді відбувся.

Володимир Мальсагов працював у МВС

Вже 19 листопада 2015 року Мальсагов відправив лист до адресата на ім'я Саша, де запропонував провести наукову конференцію про особливий статус Галичини. На неї хотіли запросити депутатів міської та обласної ради. У листі йдеться, що після конференції потрібно провести мітинг та організувати широке обговорення особливого статусу Галичини.

Для просування наративів автономії агенти планували залучити також і «Українську галицьку партію». В одному з листів Мальсагова просили знайти вихід на депутатів УГП та «любих идейних автономистов».

«Выход на депутатов УГП имеется, но его необходимо отработать и расширить. Конференция с участием депутатов будет стоить от 15 тыс. условных единиц. Конкретную стоимость можно будет определить после того, как определимся с датой и участниками и тд… По депутатам я прислал ориентировочную стоимость. Что касается митинга численностью 500 человек, то это примерно 20 тис. у. е. С уважением Владимир», – пізніше звітував Мальсагов.

Спочатку російські агенти планували домогтися для Львівщини особливого статусу, а згодом головної мети – автономії. Для цього генерал Мальсагов пропонував використати Мінські домовленості й умову про особливий статус Донбасу як прецедент, який дозволить отримати подібне для інших областей, зокрема й Львівщини.

У прописаному плані реалізації проекту автономії вказувався керівник – Володимир Мальсагов, а також двоє виконавців, які знали кінцеву мету. Кожен з них мав отримувати від своїх кураторів по 3 тис. доларів на місяць у період реалізації проекту. Наразі невідомо, з ким саме вів листування Мальсагов. На розкопки та встановлення пам'ятників передбачали до 30 тис. доларів. Крім цього, бюджет передбачили на круглі столи, мітинги тощо. Російські агенти планували залучати не лише однодумців, а й людей з патріотичних осередків, які не знали про кінцеву мету проекту.

«…Непосредственные исполнители и участниками мероприятий из числа активных "национально-молодежных патриотів", искренне считающих, что они принимают участие в патриотических акциях «на благо незалежної соборної унітарної держави», – йдеться у документі.

Мальсагов покроково розписав проведення всіх заходів, навіть вказав своїх поплічників, їхні позивні – всіх планував залучити до справи. Крім цього, участь у заходах мали брати регіональні козачі об'єднання, на кшталт «Соборне Гетьманське козацтво».

В одному з листів, надісланому у 2015 році невідомому абоненту, Мальсагов висловив бажання заручитись підтримкою міського голови Львова Андрія Садового, щоб «использовать его бренд». Міському голові Мальсагов збирався запропонувати будівництво каплиці-музею УПЦ МП. Втім цим планам так і не судилось збутись.

«Використати "в тьомную"»

Не оминули російські агенти й наукову спільноту Львівщини. Зокрема, історика та тодішнього викладача Української академії друкарства Петра Когута. ​​

«…Для роботи з "Українською галицькою партією" планується виведення у керівну ланку політичної структури професора історичних наук Петра Когута. Псевдонім – "Професор". За задумом Мальсагова його планували використовувати "в тьомную". До складу УГП планували ввести ряд людей. У документі зазначені їхні позивні», – повідомив суду прокурор Андрій Никеруй.

Прокурор Андрій Никеруй (Фото ZAXID.NET)

Агентам все ж вдалось залучити академію, зокрема доцента Петра Когута, до одного з таких заходів. Йдеться про конференцію на тему «Особливий статус Львова: регіональна самоідентифікація і європейська самостійність», яка відбулася у травні 2015 року в приміщенні готелю «Гетьман». Про справжні мотиви такого заходу науковці не здогадувалися.

Про подібне в колонці на ZAXID.NET у 2014 році згадував культуролог та директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк, коли у Львові намагались організувати круглий стіл на тему «Ідентичність Галичини: актуальність для сучасної України». В анонсі, який досі можна знайти на сайті львівського прес-клубу, йдеться, що учасниками події мали бути Ярослав Грицак, Тарас Возняк, Іван Вакарчук, Софія Федина тощо. Однак спікери дізналися про свою участь якраз з опублікованого анонсу. Через обурення дієвців захід скасували. Організатором круглого столу була «Вища школа професійної політики» – партнерка московської «Международной академии инновационных социальных технологий». Керівником «Вищої школи професійної політики» є Олег Вострих. З 2017 року організацію перейменували на «Вищу школу прав людини». Очільником і засновником «Международной академии инновационных социальных технологий» є Владімір Петрушев – професор Російської академії державної служби під керівництвом президента РФ.

У 2015 році науковців запросили на подію і ознайомили з програмою, яка стосувалася Магдебурзького права, до якої вони готували свої доповіді. Щоправда, плакат з цією темою висів в залі, збоку, але на головному банері й проекторі транслювали зовсім інша тема, яка потім і потрапила в об'єктиви камер запрошених журналістів. Науковцям російські агенти пообіцяли після події видати друковану збірку з їхніми доповідями.

У суді дав покази Петро Когут – вже колишній викладач Української академії друкарства, який зараз працює в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

«Я тоді працював на одній із кафедр Української академії друкарства. І в планах нашої роботи було проведення наукових конференцій, і ця тематика лягала в тематику багатьох істориків, як плюс проведення нашої роботи. Тому я й погодився взяти участь як один із так званих комунікативних заходів. Обіцяли видати тези цієї конференції. Вони мають значення тому, що це позиція публікації. Мальсагов запевняв що вони будуть», – пояснював у суді Петро Когут.

Також Когут пояснив суду, що добре знайомий з генералом Мальсаговим, приблизно з 80-х років, але зазвичай бачився з ним випадково. У 2015 році Мальсагов попросив Когута взяти участь у конференції на тему «Особливий статус Львівщини: Відродження Магдебурзького права на сучасному етапі», той погодився. Мальсагов також просив залучити середовище істориків, тому Когут заохотив відвідати подію всіх працівників кафедри й декількох студентів академії друкарства. Пригадує, що на конференції були до 30 запрошених осіб, зокрема Інна Іваночко. Зазначимо, що Інна Іваночко допомагала проводити Мальсагову масові заходи. Про це свідчить низка документів з комп'ютера Мальсагова.

Володимир Мальсагов та Інна Іваночко, 2017 рік

До проведення конференції почали готуватися завчасно. Для ролі ведучого Мальсагов залучив давнього знайомого Михайла Плєскова. Зокрема, на комп'ютері Мальсагова знайшли файл з прописаними тезами та підготовленою промовою ведучого Плєскова, яка починалася словами: «Чому особливий статус виключно Донбасу? А де наш особливий статус? Галичина здійснила Майдан і заслужила особливий статус для Галичини і для Львова».

У суді також допитали ведучого Михайла Плєскова, який пояснив, що за обов'язками на конференції мав запрошувати до виступу й стежити за регламентом. Після кожної промови він повинен давати слово охочим із залу, список яких також прописали заздалегідь.

«В мене було таке враження, що це міроприємство було для галочки. Це були в основному львівські науковці, які дістали десь свої статті по цьому питанню. Та й вони їх читали. Про цю резолюцію, наскільки я пам'ятаю, вона зачитувалась, потім – в кого є зауваження, доповнення…», – пояснював суду Плєсков.

Мальсагов особисто визначив порядок виступів і потенційних спікерів. Плєсков працював тільки за наданими йому вказівками. Після завершення конференції учасники нібито затвердили резолюцію, текст якої Мальсагов попередньо погодив з представниками РФ, а також отримав правки до цього документу. За словами Когута, науковці вперше почули зміст резолюції на самому заході, але нібито не звернули на нього увагу.

Конференція у готелі «Гетьман», травень 2015 року

Наступні дні після конференції в медіа поширювали новини. Однак йшлось не про Магдебурзьке право, а про питання надання Львівщині особливого статусу та звернення до Верховної Ради щодо цього. В академії друкарства розгорівся скандал, викладача Петра Когута звільнили. Він так і не отримав від Мальсагова опубліковані тези конференції.

«Я розраховував, що отримаю роботу в Українській академії друкарства, але я її втратив», – казав у суді Когут.

За декілька днів про конференцію та особливий статус Львівщини на своїй особистій сторінці ВКонтакте звітувала керівниця ГО «Антивойна», мешканка Дніпра Віктория Шилова. На подію у Львові вона й делегувала Інну Іваночко, як активістку осередку «Антивойна-Галичина». Крім цього, у конференції взяли участь представники громадських організацій «Галицький Яструб», Суспільний рух «Антивійна»-Галичина», «Вічний вогонь» та інших організацій Львівщини.

Резолюція псевдонаукової конференції

Зазначимо, що Володимир Мальсагов заздалегідь планував активно висвітлювати проросійську діяльність у ЗМІ. Він зазначав, що серед місцевих журналістів є потрібні контакти, які за певну оплату опублікують необхідну інформацію, це стосувалося й конференції у 2015 році.

«Висвітлювати конференцію має "Експрес", "Високий замок", ZIK, "Ратуша", "Сегодня", "Телевидение". У резолюції зазначають, що учасники конференції вважають, що львівська громада готова не лише прийняти широкі владні повноваження, а й нести всю повноту відповідальності за їхню реалізацію і втілення в життя. Учасники конференції звертаються із закликом до керівництва області підтримати таку ініціативу і спрямувати зусилля на розв'язання питання щодо надання регіону особливого статусу спочатку у формі умовного проекту загальнодержавного значення. Закінчується резолюція словами: "Львів – це Європа! Львову – особливий статус"», – розповів прокурор.

Новину про резолюцію поширила низка львівських ЗМІ. Зокрема, на сайті «Гал-інфо» опублікували новину «У Львові обговорили проблему "особливо статусу"». Першоджерелом новини «Гал-інфо» називає «журналіста О.Ростовцева». Йдеться про активіста партії Віктор Медведчука «Український вибір» Олега Ростовцева, якого у 2019 році Сихівський районний суд оштрафував на 3,4 тис. грн за антиукраїнські статті.

«Тебя никто со счетов не списывал»

Мальсагов готував інші детальні плани для дестабілізації ситуації в Україні. У його комп'ютері знайшли документи за 2015 рік, в яких є перелік запланованих подій у Львівській області з назвами, місцями, організаторами й вартістю в доларах.

Як приклад, один зі сценаріїв він назвав «Мир в Украине и Львовской области» – акція, яку організував «Український вибір» Віктора Медведчука у липні 2015 року. Вартість реалізації оцінив у 15 тис. доларів. До події планували залучити 150 людей. Організатори навіть прописали лозунги: «Киев, останови АТО и войну в Украине»; «Молодые жители Львовщины не должны гибнуть в бессмысленной войне!», «Целостность и безопасность Украины можно достичь только мирным путем».

До того ж медведчуківський «Український вибір» організовував ще одну подібну акцію – «Право народа по Конституции и отсутствие права в действитильности», а відповідальною призначив Інну Іваночко. Вартість проведення такої події трохи менша – 11 тис. доларів.

Такі ідеологічні акції під керівництвом Мальсагова у Львові проводили не один раз. «Ще одна акція, проведена 20-24 липня 2015 року коштувала 12 тисяч доларів. А також ще чотири акції вартістю 9-12 тис. з конкретними лозунгами, організаторами й датами проведення. Це свідчить про наперед заготовлені акції й реальну мету їх проведення», – наголошує прокурор Андрій Никеруй.

Крім мітингів і конференцій Мальсагов обговорював і проведення терористичних акцій. «Не дожидаясь проведения вышеуказанных мероприятий необходимо создать иллюзию незащищенности и страха у населения. С этой целью проводить мероприятия по поджогу, заминированию и поджиганию объектов и освещению в СМИ, правоохранительных органах. Примерно один об'єкт в неделю на территории Львова и области. При этом будет работать моя группа. За каждое мероприятия сума – 7 тыс. долларов США. Кроме поджогов і мнимых заминированный необходимо провести несколько мероприятий с подрывом памятников. Для этой цели группа делающая поджоги не годится. Необходимо найти в частях ЛНР-ДНР львовян, 3-5 человек, и послать их обратно во Львов. Ранеє у меня был спєц, но выехал на постояноє место жительства в Россию, а через него осуществлялась связь со всеми остальными», – йдеться в документі, знайденому на комп'ютері Мальсагова.

До того ж Мальсагов хотів заручитися підтримкою депутатів. Про це свідчить файл із назвою «формати можливої роботи». У ньому описували взаємодію з нардепами, які мали б просувати ідею особливого економічного статусу Галичини й готувати закон про автономію Галичини. У тому ж документі йдеться, що російські агенти також планували автопробіг від Збруча до кордону з Польщею, після якого мав бути круглий стіл. Як спікера задумали знову використати історика Петра Когута.

«Примерная стоимость [автопробігу] в районе 30-35 тис. [доларів]. Подготовка заявление программы и пресса – до 5 тис., расходы на подключение депутатов ВР около 10-20 тис.», – описують вартість в документі.

У роботі на російські спецслужби Мальсагов намагався охопити великий спектр завдань. Один з документів підтверджує, що він не тільки збирав досьє на правоохоронців, але й дані про діяльність лабораторії на території Яворівського полігону. Як встановили слідчі, навіть створив для такої роботи аналітичний відділ. До того ж у його документах знайшли інформацію про роботу диверсантів на лінії розмежування з «ЛНР» і «ДНР».

За часи своєї діяльності у Львові генерал Мальсагов обзавівся багатьма знайомствами –налагоджував співпрацю та проводив особисті зустрічі.

«Безпосередньо Мальсагов проводив зустріч з працівником ГУР, збирав інформацію на тисячі людей. Він користувався широкими зв'язками в ГУРі та Генштабі й постійно збирав інформацію», – сказав прокурор Никеруй.

Володимир Мальсагов, 2009 рік

Однак згодом Мальсагов почав привертати до себе увагу, через що були занепокоєні російські куратори. На комп'ютері Мальсагова знайшли лист за 12 квітня 2019 року, в якому його просять тимчасово припинити діяльність.

«Любая моя инициатива встречает определенные трудности, а последние полгода идет инфа о том, что ты со своей бригадой на контроле. И как нам с тобой работать, если ты такой "замечательний"? Например для твого въезда на полуостров надо очень сильно убеждать… Пользуюсь случаем сообщаю тебе, что официально доллар (связь) с тобой і сотоварищами прекращена на один год. Поэтому от тебя официально я ничего не жду и не требую до тех пор пока вокруг тебя всё успокоится. В том числе и вокруг "Инги" [позивний, який могли дати російські спецслужби Інні Іваночко]. Если у вас есть шалаш – занимайтесь. Только с пользой для дєла и практики для будущей победы. На сегодняшний день тебя никто со счетов не списывал», – йдеться у листі до Мальсагова.

ZAXID.NET й надалі стежитиме за розвитком цієї справи та інформуватиме читачів про перебіг судових справ.