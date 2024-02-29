Світлана Новицька біля Галицького райсуду у понеділок, 26 лютого

Галицький районний суд у четвер, 29 лютого, обрав запобіжний захід 53-річній адвокатці Світлані Новицькій, яку підозрюють у державній зраді. Суд відправив адвокатку в СІЗО на два місяці без права внесення застави. Крім цього, суддя Віталій Стрельбицький наклав арешт на ноутбуки та телефон юристки. Світлані Новицькій загрожує від 12 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Зазначимо, що Світлана Новицька у період з 2017 по 2022 рік дала низку інтерв'ю російським пропагандистам. Під час ефірів вона називала Майдан державним переворотом, війну громадянською, а українських військових нацистами. Після повномасштабного вторгнення, під час засідань у справі Інни Іваночко, Новицька заявляла, що що в Росії «СВО, у нас воєнний стан, а війну фактично ніхто не оголошував». Слідчі 21 лютого 2024 року провели обшук у київському помешканні юристки та вилучили ноутбуки та телефон, в яких були контакти кремлівських пропагандистів та інших представників РФ.

Спочатку адвокатом Світлани Новицької був Дмитро Кальонов, але після засідання у п'ятницю, 23 лютого, він відмовився брати участь у процесі. Після цього Новицька попросила залучити захисника із безоплатної правової допомоги Євгена Мартинюка. Однак у середу, 28 лютого, вона намагалася відмовитися і від державного адвоката.

Свою провину юристка повністю заперечує і вважає це переслідуванням за захист у суді Інни Іваночко та перешкоджанням адвокатської діяльності. Вона сказала, що обшук проводили незаконно, а підозра у держзраді необгрунтована. Новицька заявляє, що їй нібито погрожували та обіцяли вбити у СІЗО.

Додамо, що Світлана Новицька працює адвокаткою майже 20 років. Вона називає себе експерткою в ООН та ОБСЄ. Її клієнтами є російська пропагандистка Олена Бойко (Віщур), проросійський блогер Руслан Коцаба, соратник Кирила Стремоусова Дмитро Василець, екс-посадовець окупаційної влади Володимир Пряхін, антиукраїнська пропагандистка Олена Бережна, колаборантка Тетяна Монтян. Адвокатка брала участь в Антимайдані й антивакцинаторських протестах 2021 року, які організовував львівський провокатор Остап Стахів.