«Не ототожнюйте мене з моїми клієнтами! Якщо я захищаю вбивцю, то не означає, що я теж вбивця!», – виголошує у понеділок, 26 лютого, у Галицькому суді Львова 53-річна київська адвокатка Світлана Новицька. Вона майже 20 років захищає у судах державних зрадників, проросійських активістів та пропагандистів. Служба безпеки України 21 лютого 2024 року провела обшук у помешканні адвокатки та вручила їй підозру у державній зраді. Галицький районний суд Львова 29 лютого обрав Світлані Новицькій запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Світлана Новицька вважає підозру політичним переслідуванням за свою адвокатську діяльність. Однак вона роками в інтерв'ю російським пропагандистам розповідала, що українська земля належить міжнародним корпораціям, Революція Гідності була держпереворотом, Україною керують з-за кордону, війна в Україні – громадянська, а військові – нацисти. Серед низки пропагандистів, з якими спілкувалася юристка, була й Ольга Скабєєва.

ZAXID.NET розповідає, як Світлана Новицька роками поширювала російські фейки, теорії змов, ностальгувала за Радянським Союзом і чи стане Львів вироком її адвокатській кар'єрі.

«Было в Иваночко три адвоката…»

Серед клієнтів Світлани Новицької російська пропагандистка Олена Бойко (Віщур), проросійський блогер Руслан Коцаба, соратник Кирила Стремоусова Дмитро Василець, екс-посадовець окупаційної влади Володимир Пряхін, антиукраїнська пропагандистка Олена Бережна тощо. Захищала адвокатка й свою соратницю та колаборантку Тетяну Монтян, яка втекла до Росії. Днями Монтян висловлювала підтримку Новицькій й дорікала, що треба було раніше «тікати з Салорейху». Обурюється через справу Новицької й колаборант Микола Азаров.

Колаборантка Монтян про Новицьку (Скриншот ZAXID.NET)

Після повномасштабного вторгнення Новицька почала захищати подругу Віктора Медведчука та лідерку ОПЗЖ у Львові Інну Іваночко. Спочатку її захищали також Руслан Бельський та Ярослав Гандзюлевич, якого у серпні 2023 року затримали на хабарі. У суді адвокатка повністю заперечує провину обвинуваченої й заявляє, що не розуміє звинувачень, оскільки сама має такі ж погляди. Зокрема, Новицька коментувала погляди Іваночко щодо Другої світової війни.

«Хочу зазначити, що дивізія "Галичина", Третій Рейх, Ваффен СС, всі командувачі Вальтер Шимана… Який стосунок вони мають до перемоги й чому моя клієнтка повинна була прославляти цих людей, яких засудив весь світ? Це була дивізія, яка переважно займалася охороною концтаборів. У світовій війні була одна битва, яка тривала 41 хвилину. Їх розбили й всі повтікали», – говорить Новицька у серпні 2023 року, хоч це ніяк не стосується суті судового засідання.

Адвокатка обурюється після перегляду відеодоказів, на яких Іваночко говорить про нацистів в Україні. Новицька переконана, що в Україні зараз безліч неонацистів, які створюють культ Бандери й Шухевича. Вона розповідає про власну боротьбу з декомунізацією.

«Я до цього часу суджусь у Верховному Суді проти перейменування вулиць Шухевича й Бандери у Києві, бо це колаборанти й злочинці. З Конгресу США я отримала підтвердження, що Бандера був агентом Ваффен, а Шухевич був у Вермахті Третього Рейху… У цьому ж рішенні Конгресу зазначено, що в Україні є нацистські настрої. Канада і США визнають навіть нормативними актами наявність того, що в Україні дійсно діють нацистські організації… Знесення пам'ятників переможців могли прийняти падонкі й манкурти, які не розуміють, що завдяки цій перемозі сидять у своїй Раді, а не рабами свинопасами працюють для арійської раси…», – виголошувала Новицька й обіцяла принести на засідання докази злочинності Бандери від Конгресу США.

Новицька активно підтримує тези Іваночко про зовнішнє управління. Вона навіть намагається переконати суддю й прокурора, що Україна 20 жовтня 2016 року передала під контроль Польщі п'ять областей.

«Ухвалили з Сеймом спільну декларацію, якою подарували Польщі п'ять областей України, зокрема й Львів. Зазначили, що східні території Польщі були незаконно анексовані Радянським Союзом і незаконно передані Україні. І коли вищий законодавчий орган разом з державою, яка незаконно захопила території, коли Петлюра втік… Коли в цій країні 236 ідіотів і зрадників ніхто не притягує до відповідальності за те, що вони п'ять областей України подарували...», – обурювалась Новицька у листопаді 2023 року.

Під час дослідження відеодоказів проти Іваночко у суді увімкнули інтерв'ю, де підсудна розповідає про біолабораторії. Новицька заявила, що наявність біолабораторій в Україні нібито визнав Держдеп США.

«В Грузії, до речі, виникли скандали після того, як там з'явилися такі ж лабораторії, бо почалися незрозумілі епідемії. Тому те, що на території України перебувають біолабораторії США, це не заперечують самі США у відповіді на запит ООН», – намагається переконати суд адвокатка.

Крім біолабораторій, Новицька розповідає про вакцинацію, яка ніяк не стосується суті справи Іваночко. Вона зізнається, що брала участь у мітингах антивакцинаторів 2021 року, які організовував львівський провокатор Остап Стахів. На думку Новицької, ліки в Україну завозили в пластикових каністрах і відрах для будівельних матеріалів. Адвокатка переконує, що про це дізналася в Конституційному Суді та Офісі генпрокурора.

«Той же Остапчик Стахів, якого тут судять, виступав на цьому мітингу… На мітингу було більше ніж 50 тис. людей зі всієї України, які перешкодили примусовому вливанню бурди людям… ВООЗ визнала, що це були просто експерименти на людях. В Ізраїлі інститут мікробіології та вірусології опублікував дослідження, що ці вакцини шкодять здоров'ю на генетичному рівні… В Германії люди гроші отримують за те, що вони прийняли цю бурду. В Германії вона була в мікродозах, а нам її завозили в каністрах, яка через 5 годин мала знищуватися, але ніхто це не контролював. Людям, поки до дна не дійдуть, кололи…», – виголошує Новицька у суді в листопаді 2023 року.

Підозрювана у держзраді Інна Іваночко в інтерв'ю проросійським пропагандистам розповідала, що не бачить агресії в Україні, а війна є якимось конфліктом й треба просто домовлятися. На підтримку клієнтки Новицька сказала, що в Україні дійсно немає війни, а є «військовий стан». Прокурор Андрій Никеруй попросив суддю Ірину Волоско зробити зауваження за такі висловлювання, однак суддя не зреагувала.

«Де об'явлена війна? У нас військовий стан! У нас до цього часу немає війни між Україною і Росією, бо жодна зі сторін не захотіла об'явити стан війни. Не об'явила війну! Одні розповідають, що в них СВО йде, а другі вводять щоразу на 90 днів військовий стан… Україна так і не об'явила до цього часу війну державі-агресору, продовжує торгувати й отримувати гроші за транзит …. Тому вимагати від моєї клієнтки визнання того, чого ця країна сама не хоче визнати, незаконно», – каже адвокатка.

Вона заявляє, що до 2022 року «представник ЦРУ казав, що це не війна, а політичні ігри». Новицька виголошує, що у 2014 році ніхто не зафіксував порушення кордонів.

Додамо, що під час судових засідань Новицька говорить українською. У перервах між судами, у розмові з клієнткою, вона переходить на російську. Інтерв'ю та коментарі, які можна знайти у вільному доступі, адвокатка дає російською.

Засідання у справі Інни Іваночко у серпні 2023 року (Фото ZAXID.NET)

Наразі невідомо, чи продовжить Новицька захищати у суді Іваночко. Вона буде змушена розірвати угоду, якщо суд обере їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У п'ятницю, 25 лютого 2024 року, в інтерв'ю підозрюваному у держзраді Руслану Коцабі вона жалітиметься, що «адвокатов ни одна власть не трогала, начиная с Вавилона и Древнего Єгипта». Зазначимо, що Світлана Новицька належить до ГО «Український Рух пацифістів», керівником якої і є Коцаба.

«Я подам в миссию ООН по правам человека, в ОБСЕ, чтобы приехала разобралась, я подам в американское посольство, чтобы они прислали сюда с проверкой ЦРУ и посмотрели, чем здесь занимается отето быдло, которое называется СБУ. Никаких они шпионов не ловят», – жалілася адвокатка.

Через кілька днів вона розповість, що її зрадив та відмовився захищати адвокат Дмитро Кальонов. Новицька вважає, що ні у Львові, ні в Києві, немає «сміливих» юристів, які могли б зайнятися її справою. На засіданні суду у вівторок, 27 лютого, вона попросить залучити державного захисника. Попри численні спроби Новицької відмовитися також від судді, Галицький райсуд 29 лютого таки відправить її у СІЗО.

«Давайте сначала о мифах Майдана»

Крім адвокатської діяльності, Світлана Новицька з 2017 по 2022 рік виступала як експертка в ефірах російських та проросійських пропагандистів не лише у судових справах. Вона коментувала найрізноманітніші теми, які найчастіше збігались із тезами російської пропаганди: земля, тарифи, війна, історія України тощо. Юристку представляли як відому, або ж навіть як «легендарну адвокатку». Улюбленою темою Світлани Новицької є Майдан, який вона називає «госпереворотом».

На російському пропагандистському ресурсі PolitWera у YouTube можна знайти відео під назвою «Враги народа по-украински. Трагедия политзаключенных» за 2017 рік. Гостями програми стали пропагандист Руслан Коцаба, путініст Дмітрій Рємпєль, якого представили як німецького політика. Третьою гостею стала адвокатка Світлана Новицька. Коли ведуча попросила її розповісти «страшные подробности о судьбах политзаключенных на Украине», то Світлана захотіла спочатку поговорити на свою улюблену тему – «міфи Майдану».

«Я родилась и живу постоянно в Киеве. И была хронистом двух Майданов, а теперь наблюдаю третий Майдан. Миф Майдана №1. Уже десяток архитектурных бюро изучили площадь Майдана с прилегающими улицами. Разместить на 17 тыс. м² миллион... Учитывая наличие малых архитектурных форм, фонтанов, там даже сто тысяч не поместится… Второй Майдан был не такой европейский, он был маргинальный. То есть там отходы человеческой жизни просто стояли в бутылках из-под воды и мешках мусорных… Я фотографировала мусорник, бомжатню, которая была там в этот раз на Майдане. На Майдане никогда не было миллиона людей, и эти люди не представляли всю Украину», – з надривом переконує Новицька.

У ще одному відео за 2017 рік Світлана Новицька обговорюватиме Майдан з Владом Муліковим, якого представили як колишнього офіцера СБУ. Під час розмови адвокатка говорить, що «Беркут» та військові не мають стосунку до вбивств під час революції. У розмові вона зізнається, що брала участь в Антимайдані в Маріїнському парку.

«Первый, который погиб на Майдане, — это сакральная жертва, которую готовили. Нашли армянина в Днепропетровской области, который читал стихи Шевченко, который любил Украину. Его целую неделю пиарили, а потом просто непонятно, шальной пулей… Что касается остальных, то в жертвы Майдана они вписали даже людей, которых сожгли в офисе "Партии регионов"», – переконує Новицька.

За її словами, на Майдані не було студентів, а лише «мужики за 40, за 50». Вона називає їх іноземними найманцями, які організували «государственный переворот». Новицька кілька разів наголошує, що протестувальників прислали «западные хозяева».

«Как Кузьма Скрябин, который сказал президенту, что ты положил уже не одну сотню на Донбассе, а уже сотни сотен. И в него врезался молоковоз. Поэтому панимаєте, тут эти рассказы, что ничего не могла сделать СБУ, конечно если бы они не барыгами были. Уже в 2014 году это была коммерческая структура из уголовников… Формировать батальоны и посылать их стрелять в людей на Донбассе, какая юридическая норма? Какая юридическая норма стрелять по своим городам, бомбить администрации луганские?», – каже Новицька й дорікає співрозмовнику з СБУ, що той мав би зупинити революцію і «выполнить свой долг, прописанный в законах».

«Это не "Революція гідності", это последний акт Голгофы, трагедии, которая началась с Украиной еще в 1991 году и благодаря народу, который думать не хотел. Который выбирал кого попало, который предпочитал сматываться и мыть горшки в Испанию, или клубнику собирать… Мировая элита использовала в Украине мусорную элитку для захвата этого государства», – каже адвокатка.

Вона порівнює українську владу з російською й зазначає, що в Росії після «пьяного угара после Ельцина» прийшла свідома еліта, маючи на увазі Владіміра Путіна. На думку Новицької, Кремль почав розуміти, що Росію «либо вырежут, либо поделят между собой ресурсы России, что уже начали делать». Вона заявляла, що в Україні молодь не може отримати керівної посади. Проте, за словами адвокатки, в Росії є можливість навіть в 27 років стати «главным технологом крупнейшего металлургического завода».

«В Украине уже выросли уроды, которые заливают бетоном вечный огонь. Они даже не понимают, что идет зачистка территорий, идет геноцид… Венгры, поляки, румыны стоят в рывке... Уже подготовлено к юридическому разделу Украину между ее добрыми соседями. Хотя есть вот в интернете последний мольфар Украины Микола Нечай... Он говорил и об этом разделе, и о войне еще в 2007 году. Есть ролик на 6 минут. Его убили в 2011 году, но вот было такое пророчество странное… В Украине посадили торговых агентов, чтоб общественную собственность перевести в частную», – розповіла Новицька.

Світлана Новицька із радянською символікою у 2020 році (Фото зі сторінки Світлани Новицької Вконтакте)

«После этой "Революції гідності" меня рассмешило, как в одном шоу эти революционеры начали кричать на Мураева, что он назвал это переворотом. Идиоты даже не знают, что революция со старолатинского – это переворот… Так вот после этого переворота начался массовый исход населения Украины. Крым ушел вместе с населением. Ушла часть Донбасса, там было больше населения, чем в западных областях», – говоритиме Новицька вже у 2019 році в ефірі пропагандистів PolitWera.

У 2021 році вона прийшла на інтерв'ю до Жана Новосельцева – проросійського пропагандиста та соратника львівського провокатора Остапа Стахіва. Новосельцев називає Новицьку «легендарною адвокаткою» і просить поговорити про правовий порядок в Україні. Однак співрозмовниця хоче говорити про «мифы Майдана» і добре знайому українцям байку про «внешнее управление».

Зазначимо, що адвокатка продовжує вести свою сторінку у заблокованому в Україні Вконтакте. Там вона також поширює фейки про Майдан та російсько-українську війну. Зокрема, Новицька невдоволено пише про загибель представників проросійського антимайдану.

Допис Новицької про події в Одесі 2 травня 2014 року (Скриншот ZAXID.NET)

«Это действительно гражданская война»

На відео PolitWera за 18 жовтня 2019 року Світлана Новицька разом зі своєю подругою Єленою Бєрєжною, яку вона називає захисницею політичних в'язнів, говорили про права людини в Україні. Зазначимо, що Бєрєжная – антиукраїнська активістка, яка підтримувала бойовиків на Сході України та намагалася проводити ходу «безсмертного полка». Згодом Новицька захищатиме у суді Бережную, яка отримає підозру у держзраді, та розповідатиме про це Ользі Скабєєвій в ефірі пропагандистської програми «60 минут».

Світлана Новицька в ефірі Ольги Скабєєвої (Скриншот ZAXID.NET)

Під час розмови на PolitWera адвокатка глузує з окупації Криму. Вона розповідає про правозахисну конференцію і виступи представників кримських татар.

«Чубаров и эта вот вся публика, которая рассказывала о страдании крымчан. Вот уже 5 лет остались они там в живых или нет. Я его назвала Моисей без народа. Человек, который непонятно кого представляет, ездит по всем этим форумам и рассказывает о каких-то крымских татарах, которые живут в Крыму, он живет в Киеве. Там выступала еще правозащитница из Ялты, которая 6 лет в Ялте не живет, но защищает жителей Ялты…», – каже Новицька.

Новицька вважає напад Росії на Україну у 2014 році «гражданским конфликтом».

«Если агрессор, то почему не разорваны дипломатические отношения? Почему торговый баланс растёт в геометрической прогрессии? Это такой информационный фон для народа, чтобы объяснять, почему в 10 раз увеличили тарифы, почему нужно платить военный налог. Даже Шевченковский суд отказался признать агрессию… Они прекрасно понимают, что агрессия – это общепризнанное международное событие. Это нужно, чтобы страны признали одну страну агрессором в отношении другой страны. Такого на сегодня нет. "Красный крест" в своих отчетах пишет "гражданский внутренний конфликт", ОБСЕ пишет "гражданский внутренний конфликт". Минские соглашения называют ДНР/ЛНР повстанцами. Агрессия в головах вот этих порохоботов», – заявляє Новицька.

Вона вважає, що Збройні сили України та добровольчі батальйони можуть опинитися перед Гаазьким трибуналом, бо незаконно застосовували зброю на Донбасі. Новицька переказує російські міфи про розстріляних українцями дітей, заявляє, що українці самі руйнували міста Сходу та обстрілювали лікарні.

«Когда рвешься к власти, можешь землю продать, базы иностранные поставить, хоть и это запрещает Конституция. Можешь не прекращать гражданскую войну. Это действительно гражданская война… Многие не молчат, они сидят на лавочках, кричат, что на них напал Путин. Я говорю: "И что, пенсии у вас забрал, лекарства повышает и тарифы он присылает? Так зачем эта власть? Пусть уже приезжает, если он всё решает и во всём виноват. Пусть приезжаєт сюда и кается"», – говорить Новицька.

Юристка висловлює свою думку й щодо української мови. У відео за 2017 рік вона скаже, що мовне питання нікого не цікавить, а вже в одному з інтерв'ю за 2019 рік говоритиме про дискримінацію російської.

«Когда ввели квоты, то закрылась большая часть радиокомпаний. Люди просто перестали слушать эту вот дурню, которую они не понимают, а если хотя бы это был украинский язык, а это ж рагулячая галицкая гвара, которую большая часть украинцев просто не понимает», – з обуренням каже Новицька.

У 2017 році Новицька розповідала про таємні тюрми, у яких Україна нібито тримає блогерів та російських військовополонених. Адвокатка вважає, що Україна саботує обміни полоненими й не хоче віддавати росіян.

У 2020 році Світлана Новицька повідомлятиме про схему «работоргівлі», яку незаконно організувала СБУ. За її словами, в Україні правоохоронці виловлюють блогерів, які не подобаються, конфіскують майно, вимагають гроші. Якщо ж «неугодные блогеры» не погоджуються, то сидять у в'язниці або ж їдуть до Росії замість військовополонених.

«Вернулась в 1943 год, в фашистский шабаш»

Не оминає Новицька й риторику російської пропаганди про неонацистів в Україні. Вона заявляє, що в США вже почали помічати, що Україна стає неконтрольованою.

«Вдруг стали замечать, что в Украине есть неонацистские организации, которые просто терроризируют население. Я думаю, что с ними будут решать вопросы так же, как после гражданской войны ВЧК решала вопросы с бандами… Это люди, которые не понимают, что они мясо, бычьё. Оформили этих всех в Нацгвардию, в полицию. Бросили им какие-то льготы, коммунальные платежи», – сказала адвокатка.

В ефірі PolitWera у 2019 році Новицька заявила, що неонацисти вбудовані в державну систему України. Крім цього, нацистами вона називає і військових, що також співзвучно із заявами російської влади та пропаганди.

«У нас вся Нацгвардия – это неонацисты. У нас неонацисты 1,5% могут на выборах получать, они встроены в войска, они встроены в Нацгвардию, у них есть пушки, оружие. "Азов" самое вооруженное подразделение и самое боеспособное», – запевняє Новицька.

Вона розповідає, що одного з її клієнтів судять у Рівному, де її лякають назви вулиць та пам'ятники Бандері. За словами Новицької, коли вона їздила у Рівне, то «как будто вернулась в 1943 год, в фашистский шабаш и беспредел». Це все через побачені назви вулиць Шухевича, Коновальця й Бандери.

Зазначимо, що сама Світлана Новицька продовжувала святкувати День перемоги 9 травня й публікувала фото з радянською символікою, яке вона зробила у Києві. Крім цього, вона поширювала вітальні картинки до Дня радянської армії.

«Даже те люди, которые приходят на бессмертный полк, это сто человек, это идейные. Мы приходим, а памятник славы уже облеплен молодёжью и вот этими бандеровцами. Тот же ж Шарий говорит: "Чего вы приходите на мои мероприятия?". Вот эти бабуины считают себя европейцами», – каже Новицька. Додамо, що адвокатка прихильниця Анатолія Шарія і неодноразово поширювала його відео у ВКонтакте.

На інтерв'ю з Жаном Новосельцевим Новицька принесла «всемирний справочник» 1925 року, який нібито доводить, що СРСР подарував Україні більшу частину територій. Новицька називає українців «безумнай папуасией». Натомість адвокатка вихваляє більшовиків, які нібито сприяли економічному прогресу.

«Смотрите, это УССР и здесь 406 594 тис км² территория Украины, это 1925 год. Из чего она состоит? Волынская, Донецкая, Екатеринославская, Киевская, Одесская, Подольская, Полтавская, Харьковская и Черниговская области. Это все с чем Украина пришла в СРСР… Крым тоже подарок Никиты Хрущева. Украина не оценила эти подарки», – заявляє адвокатка.

«Нация узнаєт, что ее не существуєт»

У 2020 році Світлана Новицька була гостею ефіру сепаратистки Світлани Пікти (Лани Свєтликинай), яка у 2018 році втекла до Москви та продовжила там розповідати про «жахливих українських націоналістів». Відеозапис під назвою «СБУ – служба работорговли» досі можна знайти на ВКонтакте. Вона заявляла, що Україна на шляху до розпаду. Як доказ Новицька розповідає про Закарпатську область, яка нібито з 2016 року не платить податків в бюджет України й «живет отдельной жизнью».

«Думаю, будет происходить федерализация снизу, когда по сути дела местные власти перестанут реагировать на столичную власть… Народ отодвинут не то что от власти, а от возможности избираться… В местные депутаты идут бывшие работницы секс-индустрии», – каже Новицька.

За інформацією СБУ, Росія з 2015 року почала застосовувати тактику федералізації, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Для цього російські спецслужби фінансували політичну активність.

Світлана Новицька й Світлана Пікта (Лана Свєтликина) (Скриншот ZAXID.NET)

Згодом, у 2019 році, вона розповідатиме, що їй пропонували за 2 тис. доларів придбати угорський паспорт, а на території Закарпаття стоять іноземні найманці й кордон не належить державі.

Новицька називає українців божевільними й каже, що не бачить майбутнього. Крім цього, вона дорікає, що за 30 років тут «воспитали поколение "активістів"», які не мають освіти й нічим не займаються. Адвокатка заявила, що в Україні не проводили перепис населення, бо немає кого рахувати.

«Нация узнает, что ее не существует, и у нее нет земли. Она такое стадо тупорылых папуасов, которое будет одной ногой как цапля стоять… Меня так умиляют наши зарубежные круга, которые за Петю голосуют, как на них Шилова [проросійська активістка, соратниця Інни Іваночко] говорит "жопамойки", каторые приедут раз в 10 лет, поскачут на Майдане за деньги, Революцію совершат і уезжают к своим горшкам-старикам, за которыми они там ухаживают… Украинцы за 30 лет просрали свою страну и исчезли как нация», – обурювалася Новицька.

В одному з ефірів пропагандистів PolitWera вона заявляє, що Україна зникла за 30 років й вже не поверне собі Донбас, бо Києву нібито заважало російськомовне населення.

«К власти пришли людоеды, люди без памяти, люди без страны, эти грантоеды. Уже говорю своим: "Давайте делить как-то имущество, я здесь не собираюсь доживать свой век, потому что это просто будет скотобойня. Ненужное население, которое себя кормить не может, у которого нет ни земли, ничего… Украина, с тем народом, с тем населением, она просто не будет существовать в принципе, потому что она уже никому не нужна. Говорили: "Путін нападе". Говорю: "Да нужны вы ему. У него в своей стране есть чем заниматься, еще вас идиотов кормить. Люди себе придумали войну, придумали врага», – казала Новицька на шостому році російсько-української війни.

«Приезжай, Света, к нам», – кликала адвокатку російська пропагандистка з PolitWera.

Однак Світлана Новицька так і не скористалася порадою пропагандистки. Юристка залишилася жити в ненависній для себе країні, опинившись під слідством за підозрою у державній зраді, як і її клієнти. ZAXID.NET надалі стежитиме за ходом справи Світлани Новицької.