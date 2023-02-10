50-річна Тетяна Монтян виїхала до Росії у 2021 році

Служба безпеки повідомила про підозру українській адвокатці Тетяні Монтян, яка публічно виправдовує російську агресію в Україні. Тетяна Монтян виїхала до Росії у 2021 році, де регулярно бере учать у пропагандистських програмах.

Як повідомили в СБУ, Тетяна Монтян наразі перебуває в Росії, де регулярно бере участь у пропагандистських програмах, закликає до зміни кордону України та виправдовує російську збройну агресію.

Також вона масово поширює фейки про ситуацію в Україні через власні канали на YouTube і Telegram, які нараховують майже півмільйона підписників.

За даними слідства, Тетяна Монтян виїхала до Росії ще у 2021 році. З того часу вона регулярно відвідує окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів.

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на зміну чи повалення конституційного ладу), ч. 1 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України), ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України).

50-річна Тетяна Монтян була експерткою Єврокомісії з майнового права. Під час Євромайдану вона виступала проти повалення режиму Януковича, називаючи події на майдані «олігархічним бунтом», а згодом почала виступати на прокремлівських пропагандистських телеканалах. Після 2014 року вона регулярно їздила на окуповані території Донецької та Луганської областей та закликала до «припинення вогню і переговорів». А з лютого 2022 року відкрито підтримує вторгнення Росії в Україну.