Вʼячеслава Богуслаєва підозрюють у роботі на території самопроголошеної ДНР

Екс-президенту корпорації «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру у сприянні діяльності терористичної організації «ДНР». Компанія відкрила підрозділ на окупованій території та сплачувала «податки» в невизнаній ДНР.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, у грудні 2017 року він організував роботу відокремленого підрозділу – Сніжнянський машинобудівний завод ПАТ «Мотор Січ» на тимчасово окупованій території в місті Сніжне Донецької області.

За версією слідства, компанія сплачувала у самопроголошеніій ДНР «податки» та «митні платежі». Для обходу обмежень роботу на окупованій території Донеччини використовувались підконтрольні компанії, зареєстровані за кордоном.

«АТ "Мотор Січ" через зарубіжні компанії поставляла сировину у виді заготовок на Сніжнянський машинобудівний завод та отримувала з нього виготовлені запчастини для авіаційних двигунів виробництва АТ "Мотор Січ"», – повідомили в прокуратурі.

За даними СБУ, через оборудку «бюджет» терористичної організації отримав понад 290 млн російських рублів у вигляді «податків» від реалізації авіапродукції для потреб РФ. Під час нових обшуків у нього виявили медалі та грамоти, а також почесні нагороди від військово-політичного керівництва Росії.

Слідчі повідомили Вʼячеславу Богуслаєву про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258‑3 (сприяння діяльності терористичної організації) ККУ.

Нагадаємо, 22 жовтня СБУ затримала президента компанії «Мотор Січ», екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Пізніше Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва, що підтверджують його співробітництво з ворогом. Також журналісти з'ясували, що Богуслаєв з жовтня 2000 року має російське громадянство та нерухомість у Москві.

4 листопада, за клопотанням СБУ, суд арештував майно посадовців «Мотор Січі» майже на мільярд гривень. Йдеться про корпоративні права й активи, до яких входить нерухомість, автомобілі й гроші підозрюваних.