Богуслаєв приховав щонайменше два об'єкти нерухомості у Москві

Крім громадянства РФ президент АТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв приховував нерухомість у Москві, яка належить йому з 2002 року. За інформацією проекту «Схеми», йдеться про щонайменше два об'єкти нерухомості: квартиру в ЖК, вартість якої приблизно 350 тис. доларів, а також складські приміщення.

«Жодний з цих об’єктів не був вказаний В’ячеславом Богуслаєвим у його майнових деклараціях, які він подавав поки був народним депутатом України з 2006 по 2019 роки. Це може свідчити про порушення антикорупційного законодавства», – зазначають журналісти.

Фото «Схем»

Повідомляється, що обидва об'єкти розташовані в Хорошевському районі Москви:

квартира – у житловому комплексі за адресою Хорошевське шоссе, 84, корпус 6 (у власності Богуслаєва з 2006 року)

складські приміщення – в будівлі на вул. Зорге, 7а (у власності Богуслаєва з 2002 року).

Нагадаємо, 23 жовтня президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва затримали за співпрацю з РФ. Пізніше також стало відомо, що в нього є російське громадянство. Також СБУ опублікувала докази його співпраці з Росією.