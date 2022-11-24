Офіс генпрокурора повідомив про арешт колекційних автомобілів та скіфського золота, що належить президенту корпорації «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву. Його та керівника департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії Олега Дзюбу підозрюють у колабораціонізмі та співпраці з Росією.

Зазначається, що в межах кримінального розслідування щодо президента АТ «Мотор Січ» та керівника департаменту зовнішньо-економічної діяльності компанії у посадовців вилучили та арештували майно, серед якого колекційні автівки та культурні цінності.

Зокрема, у В’ячеслава Богуслаєва вилучили сім елітних автомобілів, чотири з яких – раритетні, катер, зброю, майже 100 старовинних золотих прикрас, частина яких датується 450-550 рр н. е. та належить до спадщини скіфів.

«Це рідкісні ювелірні прикрасами, що відносяться до унікальних матеріальних та духовних пам’яток давнини. Також вилучено понад 400 монет, частина з яких датована ІІІ ст. до н. е. і понад 50 золотих пластин», – повідомили у Офісі генпрокурора.

Правоохоронці вилучили в президента «Мотор Січі» колекційні автомобілі та скіфські прикраси

Під час національного телемарафону 24 листопада генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що В’ячеслав Богуслаєв давав вказівку наближеній особі приховати ці цінності від арешту та вивезти з України.

«Наразі встановлюють вартість вилученого, триватимуть експертизи», – цитує генерального прокурора Interfax.

Нагадаємо, 22 жовтня СБУ затримала президента компанії «Мотор Січ», екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Пізніше Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва, що підтверджують його співробітництво з ворогом. Також журналісти з'ясували, що Богуслаєв з жовтня 2000 року має російське громадянство та нерухомість у Москві.

4 листопада, за клопотанням СБУ, суд арештував майно посадовців «Мотор Січі» майже на мільярд гривень. Йдеться про корпоративні права й активи, до яких входить нерухомість, автомобілі й гроші підозрюваних.