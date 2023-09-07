42-річний Юрій Шеляженко неодноразово висловлював проросійські погляди у своєму Telegram-каналі

Співробітники Служби безпеки повідомили про підозру виконавчому секретарю ГО «Українського Руху пацифістів» 42-річному Юрію Шеляженку, якого звинувачують у виправданні збройної агресії Росії проти України. Він неодноразово закликав киян ухилятися від мобілізації та називав російське вторгнення «загостренням збройних конфліктів».

Як повідомили 7 вересня у Офісі генпрокурора, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Юрій Шеляженко, виконавчий секретар ГО «Українського Руху пацифістів», підписав та направив до однієї з державних установ лист. У додатках до цього листа він долучив документ з назвою «Мирний порядок денний для України та світу». У цьому зверненні він називав Росію «міфічним ворогом», а повномасштабне вторгнення – «загостренням збройних конфліктів», в якому винуваті обидві сторони.

Також він зазначав, що захист України проти окупаційних сил нібито «може і має здійснюватися ненасильницькими та беззбройними методами». Крім цього, у своєму Telegram-каналі «Zheliazhenko Шеляженко» активно закликав Києва використовувати різні способи ухилення від мобілізації.

Слідчі повідомили Юрію Шеляженку ч. 2 ст. 436-2 (виправдання збройної агресії РФ проти України) ККУ. У серпні, в межах досудового розслідування, СБУ провела в його помешканні обшуки.

Нагадаємо, Міжнародне бюро миру (IPB) в Берліні висуне на Нобелівську премію миру 2024 року три організації, які займаються захистом права на відмову від військової служби з міркувань совісті. Серед них і «Український рух пацифістів». Керівником «Українського руху пацифістів» є скандальний блогер з Івано-Франківська Руслан Коцаба, який перебуває в розшуку через держзраду.

На сайті ГО вказано, що вона утворена у 2019 році для «адвокації та реалізації прав людини на мир і на сумлінну відмову від військової служби, ненасильницького захисту від агресії примусу воювати». Юрій Шеляженко позиціонує себе як журналіст, правозахисник, письменник, проповідник. Щонайменше до 2017 року він публікувався в авторитетних українських виданнях. Зокрема він відомий тим, що змусив львівський архів оприлюднити документи, що свідчать членство Ірини Фаріон у КПРС.