Руслана Коцабу підозрюють в державній зраді і шпигунстві

У Коломиї на Івано-Франківщині 16 січня 2023 мало відбутися судове засідання у справі проросійського пропагандиста Руслана Коцаби, якого звинувачують у державній зраді. Однак жодна зі сторін не з'явилася до суду, повідомляє «Суспільне».

Натомість сам обвинувачений Руслан Коцаба поінформував на своєму YouTube-каналі, що наразі перебуває у США.

Голова Коломийського міськрайонного суду Віктор Васильковський розповів, що 16 січня 2023 року захисник Коцаби подав клопотання з проханням перенести розгляд справи через те, що обвинувачений перебуває за кордоном.

«Це відбувається у режимі відеоконференцзв'язку з будівлі посольства України в США. Не з'явилися сьогодні ні Руслан Коцаба, ні його захисник, ані представник прокуратури», – пояснив Васильковський.

Журналісти подали інформаційний запит до Державної прикордонної служби України щодо правових підстав перетину українського кордону військовозобов'язаного Руслана Коцаби, справу якого розглядають у Коломийському міськрайонному суді.

Хто такий Руслан Коцаба

Як інформував ZAXID.NET, у січні 2015 року Руслан Коцаба розмістив у Інтернеті відеозвернення до президента України, у якому закликав українців бойкотувати мобілізацію. Окрім того, він брав участь у низці передач пропагандистського характеру на російських телеканалах.

8 лютого 2015 року Руслана Коцабу затримали за підозрою в державній зраді і шпигунстві.

У травні 2016 року Івано-Франківський міський суд виніс обвинувальний вирок Руслану Коцабі. Колегія суддів призначила проросійському пропагандисту покарання у вигляді три з половиною роки позбавлення волі за перешкоджання діяльності Збройних сил України.

Після оскарження вироку Апеляційний суд області повністю виправдав Коцабу та визнав його невинним. Прокуратура оскаржила це рішення у Вищому спеціалізованому суді України, який направив справу Коцаби на повторний розгляд.

У лютому 2018 року Апеляційний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення направити справу у Долинський районний суд. Звідти обвинувальний акт повернули прокуратурі через брак доказів. Прокуратура такі дії суду оцінила незаконними й оскаржила повернення обвинувального акту. З квітня 2019 року справа перебуває на розгляді у Коломийському суді.