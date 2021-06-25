Коцабі загрожує від 5 до 15 років ув’язнення за підозрою у держзраді

У Івано-Франківську на залізничному вокзалі облили зеленкою та закидали яйцями проросійського блогера Руслана Коцабу, щодо якого досі триває розгляд кримінального провадження за підозрою у державній зраді.

Інцидент трапився на пероні вокзалу опівночі, 25 червня. Коцаба тільки вийшов з вагона і в нього полетіли яйця та зеленка. У відповідь Коцаба обматюкав активістів.

Про свою причетність до неї заявили ВО «Тризуб» ім. Степана Бандери, «Карпатська Січ», бійці 4-ї РС ДУК «Правий Сектор» та «Фрайкор».

Хто такий Руслан Коцаба

8 лютого 2015 року Руслана Коцабу затримали за підозрою в державній зраді і шпигунстві. Він активно виступав проти проведення мобілізації.

12 травня 2016 року Івано-Франківський міський суд засудив Коцабу до 3,5 року позбавлення волі, визнавши винним у перешкоджанні Збройним силам України, проте виправдав за звинуваченням у державній зраді.

14 липня 2016 року Апеляційний суд Івано-Франківської області виправдав Коцабу, і він вийшов на волю.

Після звільнення Руслан Коцаба неодноразово брав участь у проросійських акціях.

Вищий спеціалізований суд України 7 червня 2018-го скасував виправдувальний вирок Коцабі, ухвалений раніше апеляційним судом Івано-Франківщини, та призначив нове провадження в суді апеляційної інстанції. На суді Коцаба знову заявив, що війна на Сході є громадянською.

29 червня Коломийський суд продовжить розгляд кримінального провадження. Коцабі загрожує від 5 до 15 років ув’язнення.

Руслан Коцаба зараз працює на телеканалі «Перший незалежний», який створили журналісти трьох закритих телеканалів Віктора Медведчука