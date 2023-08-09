Сам Руслан Коцаба, якого обвинувачують у держзраді, виїхав до США і отримав статус біженця

Міжнародне бюро миру (IPB) в Берліні висуне на Нобелівську премію миру 2024 року три організації, які займаються захистом права на відмову від військової служби з міркувань совісті. Серед них «Український рух пацифістів», російський «Рух свідомих відмовників від військової служби» та білоруська організація «Наш Дім». Їх номінують, коли з 1 вересня розпочнеться прийом заявок, інформує сайт бюро.

Як зазначається в повідомленні, всі три «видатні організації» в своїх зусиллях «продемонстрували безпрецедентну майстерність і самовідданість», особливо після початку повномасштабної війни Росії проти України, «попри значну стигматизацію, з якою з того часу зіткнулися».

В IPB зазначили, що «прийняття відмови від військової служби з міркувань совісті є конкретним засобом сприяння миру» та невід'ємним правом людини, що гарантується Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, і висловили сподівання, що ця номінація нагадає урядам світу про необхідність поважати це право та надавати альтернативи військовій службі для тих, хто відмовляється від служби в армії.

В «Українському русі пацифістів», керівником якого є скандальний блогер з Івано-Франківська Руслан Коцаба, відреагували на висунення на премію, назвавши його «особливо зворушливим».

«Я пишаюся тим, що наша організація номінована в компанії хоробрих друзів з Білорусі та Росії, які роблять багато для того, щоб допомогти людям відмовитися від вбивства українців (або будь-якого іншого народу), вирватися з путінської м'ясорубки», – заявив виконавчий секретар організації Юрій Шеляженко, інформує Deutsche Welle.

Нагадаємо, Коцаба раніше працював на телеканалах «112-Україна» та NewsOne. У 2015 році Коцабу затримали після того, як він опублікував відеоролик, у якому війну на сході України назвав «братовбивчою громадянською» і висловив свою негативну позицію щодо мобілізації. У 2016 році його визнали винним у перешкоджанні діяльності Збройних сил України (ЗСУ).

Блогера засудили до 3,5 року позбавлення волі, а вже за кілька місяців його виправдав апеляційний суд. Однак це рішення було оскаржене у вищій судовій інстанції, і з квітня 2019 року справа перебуває на повторному розгляді.

У 2019 році Коцабі вирішили вручити Аахенську премію миру. Тоді його кандидатуру висунув депутат німецького Бундестагу від Лівої партії Андрей Гунко. Втім присудження премії Коцабі викликало хвилю критики в соціальних мережах і ЗМІ – через антисемітські висловлювання блогера. У результаті правління премії виступило проти нагородження, а сам Коцаба відмовився від премії.

У 2023 році Руслан Коцаба виїхав до США, не з'явившись на судове засідання по своїй справі. Він виїхав до Сполучених Штатів Америки за програмою «Єднання заради України», яку для допомоги українським біженцям запровадив президент США Джо Байден..

Міжнародне бюро миру саме отримало Нобелівську премію в 1910 році – за організацію конференцій з роззброєння. Форми для висування кандидатів на премію від Нобелівського комітету щороку отримують сотні людей та організацій, навесні комітет скорочує список до п'яти пріоритетних кандидатів, з яких і обирає переможця.