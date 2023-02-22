Руслана Коцабу затримали за підозрою в державній зраді та шпигунстві ще у 2015 році

Обвинувачений у держраді блогер із Івано-Франківська Руслан Коцаба виїхав з України до США як політичний біженець. Як стверджує адвокатка блогера, наразі Руслан Коцаба перебуває у США під захистом департаменту безпеки. Блогер виїхав з України після звернень до управління Верховного комісара ООН з прав людини через погрози фізичною розправою.

Про виїзд Руслана Коцаби до США як політичного біженця у середу, 23 лютого, повідомило «Суспільне» з посиланням на слова адвокати блогера Світлани Новицької. Захисниця Коцаби повідомила про політичний притулок для блогера під час судового засідання у Коломийському міськрайонному суді. На суд щодо обвинувачення у держраді Руслан Коцаба не з'явився.

«Мій клієнт визнаний політичним біженцем. Я зверталася до Управління Верховного комісара ООН з прав людини, оскільки моєму клієнту погрожували фізичною розправою. За допомогою цієї організації мій клієнт покинув межі України. Він отримав статус біженця, паспорт і документи. Тепер департамент безпеки США опікується його безпекою», — зазначила Світлана Новицька. За її словами, Руслан Коцаба перебуває у США під захистом департаменту безпеки.

Прокурор Олексій Безрукий під час суду наполягав на тому, щоб оголосити Руслана Коцабу в розшук. «Те, що Коцаба пише, що він робить заяви, що він — у США, можливо, чи у Росії, ми не можемо знати. В нас кримінально-процесуальним кодексом передбачений перелік органів, які забезпечують відеозв’язок. Ми погодили одним із районних судів Києва. Проте Коцаба на судові засідання не з'являється. Тому вважаю, що необхідно розв'язувати питання щодо розшуку обвинуваченого», — зазначив прокурор.

Адвокатка підсудного Світлана Новицька заявила, що поспілкуватися із судом в режимі відеоконференції Руслан Коцаба міг тільки у консульстві України в Нью-Йорку. Однак воно не отримало на це дозвіл від МЗС України. Раніше засідання у справі Руслана Коцаби 16 січня 2023 року не відбулося через неявку усіх сторін.

Хто такий Руслан Коцаба

Як інформував ZAXID.NET, у січні 2015 року Руслан Коцаба розмістив у Інтернеті відеозвернення до президента України, у якому закликав українців бойкотувати мобілізацію. Окрім того, він брав участь у низці передач пропагандистського характеру на російських телеканалах.

8 лютого 2015 року Руслана Коцабу затримали за підозрою в державній зраді та шпигунстві.

У травні 2016 року Івано-Франківський міський суд виніс обвинувальний вирок Руслану Коцабі. Колегія суддів призначила проросійському пропагандисту покарання у вигляді три з половиною роки позбавлення волі за перешкоджання діяльності Збройних сил України.

Після оскарження вироку Апеляційний суд області повністю виправдав Коцабу та визнав його невинним. Прокуратура оскаржила це рішення у Вищому спеціалізованому суді України, який направив справу Коцаби на повторний розгляд.

У лютому 2018 року Апеляційний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення направити справу у Долинський районний суд. Звідти обвинувальний акт повернули прокуратурі через брак доказів. Прокуратура такі дії суду оцінила незаконними й оскаржила повернення обвинувального акту. З квітня 2019 року справа перебуває на розгляді у Коломийському суді.