Віктор Медведчук більше не може оскаржити рішення суду про припинення його адвокатської діяльності

У четвер, 25 липня Касаційний адміністративний суд відмовив колишньому нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку у відкритті касаційного провадження про повернення йому права займатися адвокатською діяльністю в Україні. Про це повідомила 26 липня громадська ініціатива «Голка» із посиланням на копію судової ухвали Верховного суду.

Віктор Медведчук, якого судять за державну зраду, намагався довести, що його нібито незаконно позбавили права на адвокатську діяльність в Україні. Кум Владіміра Путіна звернувся до касації після того, як програв апеляцію в червні 2024 року.

За словами голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області Володимира Поліщука, минулого року адвокати Ілля Костін та Роман Титикало подали скаргу на Медведчука, суд її розглянув та притягнув екснардепа до адміністративної відповідальності, яка передбачає припинення адвокатської діяльності в Україні.

Віктор Медведчук не погодився з рішенням суду першої інстанції та подав до суду спочатку апеляційну, а згодом і касаційну заяви. У касаційній скарзі колишній нардеп апелював до того, що нібито суд помилково визнав його справу незначної складності, та заявляв, що справа про поновлення його адвокатської діяльності має «важливе виняткове значення для інституту адвокатури в Україні».

Втім, суд не визнав справу Медведчука такою, яка становить суспільний інтерес та відмовив йому у відкритті касаційного провадження. Так екснардеп програв усі три інстанції та не має права відновити роботу адвокатом на території України. Ухвала набрала сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, Медведчук також намагається повернути собі депутатський мандат Верховної Ради та зняти з себе санкції РНБО, запроваджені у 2021 році. Адвокати Медведчука звернулися із позовами до Верховного Суду у грудні 2022 року (щодо зняття санкцій) та в лютому 2023 року (щодо повернення мандату). Крім того, з 2023 року Медведчук вимагає повернути йому та його пособникам українське громадянство.

Зазначимо, у січні 2023 року Володимир Зеленський на підставі матеріалів СБУ про проросійську діяльність припинив громадянство України для депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача. Вже через місяць, у лютому 2023 року Медведчук звернувся до Верховного Суду із вимогою повернути йому та нардепам ОПЗЖ українське громадянство.