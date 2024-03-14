Медведчук оскаржив рішення суду 12 березня

Колишній депутат забороненої ОПЗЖ Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, не погодився із рішенням Київського окружного адміністративного суду, який відмовив Медведчуку у поновленні адвокатського свідоцтва. Рішення екс-нардеп оскаржив в апеляції, повідомила у четвер, 14 березня, громадська ініціатива «Голка» із посиланням на текст судової ухвали.

«12 березня Шостий апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою відкрив апеляційне провадження за скаргою Медведчука. До колегії суддів входять: Любов Костюк, Наталія Бужак, Михайло Кобаль», – повідомила громадська ініціатива.

Коли розглядатиметься апеляційне провадження Медведчука, наразі невідомо.

Віктор Медведчук, якого обміняли до Росії на українських військовослужбовців, намагається поновити свій статус адвоката, депутата та громадянина України в суді. У лютому 2024 року Київський окружний адміністративний суд відмовив йому у поновленні адвокатського посвідчення.

За словами адвоката та військовослужбовця ЗСУ Андрія Костіна, в Національній асоціації адвокатів досі діє монополія соратників Віктора Медведчука, яка може допомогти йому повернути адвокатський статус. Андрій Костін повідомив, що цю монополію очолює Лідія Ізовітова, яка створила систему її незмінної влади у НАА та Раді адвокатів.

Андрій Костін повідомив, що законодавство про адвокатуру не змінювалося з 2012 року та було створене за сприяння колишнього президента Віктора Януковича та Андрія Портнова. «Саме цей закон дозволяє соратникам Медведчука з 2012 року тримати у заручниках всіх адвокатів. А з огляду на те, що у нас адвокатура дає кадри в прокуратуру і суди, то ми ставимо під загрозу і судову реформу», – повідомив адвокат.

Він зазначив, що змінити закон про адвокатуру має профільний комітет Верховної Ради з питань правової політики, який очолює Денис Маслов. Водночас члени комітету навіть не розпочали процес зміни закону.

Нагадаємо, 6 березня hromadske повідомило про те, що Віктор Медведчук намагається повернути українське громадянство, депутатський мандат Верховної Ради та адвокатське посвідчення через українські суди. Крім того, колишній нардеп вимагає зняти з себе санкції РНБО. У справах підозрюваного у держзраді політика головують судді, дотичні до скандалів, пов’язаних із недоброчесністю.

Тим часом Віктор Медведчук організував у Росії та Сербії так званий «політичний рух “Другая Украина”». Учасники руху підтримують та доповнюють повідомлення російської пропаганди та працюють для розхитування ситуації в України.