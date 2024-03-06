Віктор Медведчук намагається повернути громадянство України, мандат та зняти санкції РНБО

Колишній народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ кум Владіміра Путіна та зрадник України Віктор Медведчук, якого у вересні 2022 року обміняли на українських військовополонених, планує через суд повернути собі українське громадянство та депутатський мандат. Крім того, Медведчук, який живе у Москві, хоче також зняти санкції РНБО, повідомило у середу, 6 березня hromadske.

За даними журналістів, з 2023 року Медведчук вимагає повернути йому та його пособникам українське громадянство. Зазначимо, у січні 2023 року Володимир Зеленський на підставі матеріалів СБУ про проросійську діяльність припинив громадянство України для депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача. Вже через місяць, у лютому 2023 року Медведчук звернувся до Верховного Суду із вимогою повернути йому та нардепам ОПЗЖ українське громадянство.

«Медведчук стверджує, що указ президента про припинення його громадянства був “незаконним, безпідставним, свавільним та ухваленим із порушенням норм Конституції України”. У березні 2023 року Верховний Суд прийняв позовну заяву та відкрив провадження у справі — засідання у ній тривають до сьогодні», – повідомило hromadske.

Відповідно до ухвал Верховного Суду, колишній нардеп спочатку позивався проти Володимира Зеленського, а згодом до справи долучили СБУ та Держміграційну службу як третіх осіб. Наприкінці січня 2024 року СБУ висунула клопотання щодо закриття провадження у справі Медведчука, заявивши, що скасування рішення про припинення громадянства є протиправним, а позов Медведчука – штучним.

За даними журналістів, головним аргументом щодо того, що Медведчук не може отримати українське громадянство знову, є його російський паспорт. Крім того, СБУ апелює до того, що кума Путіна обміняли у межах обміну військовополонених – отже, Росія визнала його статус на рівні військовополоненого.

«А втім, 25 січня 2024 року Верховний Суд відмовив Службі безпеки України в її клопотанні про закриття справи. Натомість на тому ж засіданні суд ухвалив рішення витребувати в СБУ копії матеріалів про втрату громадянства України Віктором Медведчуком», – повідомило hromadske.

Експерт з конституційного права Богдан Бондаренко повідомив, що таке рішення суду зумовлене бажанням дізнатися, на яких підставах припинили громадянство Віктора Медведчука. За його словами, СБУ має довести наявність в екс-нардепа громадянства іншої держави.

За даними hromadske, Медведчук також намагається повернути собі депутатський мандат Верховної Ради та зняти з себе санкції РНБО, запроваджені у 2021 році. Адвокати Медведчука звернулися із позовами до Верховного Суду у грудні 2022 року (щодо зняття санкцій) та в лютому 2023 року (щодо повернення мандату). Зазначимо, санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко запровадили на тлі кримінального провадження СБУ щодо можливого фінансування тероризму з боку подружжя.

«30 березня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення витребувати в РНБО матеріали, на основі яких запровадили санкції щодо Медведчука. Також суд постановив витребувати дані про те, хто із членів РНБО проголосував за накладення санкцій», – повідомили журналісти.

Крім того, Віктор Медведчук безрезультатно намагався поновити своє адвокатське посвідчення через суд. У лютому 2024 року Київський окружний адміністративний суд йому в цьому відмовив.

За даними hromadske, у справах Медведчука в суді головують судді з неоднозначною репутацією, які були дотичні до скандалів, пов’язаних із недоброчесністю. Зокрема, йдеться про суддів колегії, які розглядають справу про повернення громадянства Медведчуку – троє з них входили до суддівської колегії, яка скасувала звільнення Володимиром Зеленським суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Йдеться про Андрія Загороднюка та Андрія Жука, які виступали проти закону щодо оновлення Вищої ради правосуддя – саме ці судді зверталися до Володимира Зеленського із проханням ветувати закон. Крім того, у 2019 році Андрій Жук саботував створення конкурсної комісії з обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

«Крім того, Жук входив у колегію суддів Касаційного адміністративного суду, яка скасувала рішення Вищої ради юстиції про звільнення судді Майдану Владислави Гудим. 19 лютого 2014 року вона без належних доказів винесла ухвали про взяття під варту двох учасників ходи до Верховної Ради України по вулиці Інститутській. Також на підставі підробленого рапорту інспектора ДАІ суддя Гудим позбавила прав керування водійку, яка брала участь у пробігу Автомайдану до резиденції “Межигір'я” Віктора Януковича», – повідомило hromadske.

Також справу Медведчука про повернення депутатського мандату розглядає суддя Ігор Дашутін, якого Громадська рада доброчесності визнала недоброчесним під час конкурсу до Верховного Суду. Дашутін у 2016 вів справу про розслідування журналістів щодо отримання нагородної зброї, фактично блокуючи його, а також забороняв журналістам вести запис судового засідання у Сумському районному суді.

Водночас Богдан Бондаренко повідомив, що репутація суддів, які розглядають справи Медведчука, не означає, що його позови задовольнять. За словами експерта, вірогідність того, що Віктор Медведчук виграє хоч один позов, є вкрай низькою.

Зазначимо, Віктор Медведчук організував у Москві так званий «політичний рух «Другая Украина»». Учасники руху підтримують та доповнюють повідомлення російської пропаганди та працюють для розхитування ситуації в України.