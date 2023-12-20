Обмін Віктора Медведчука на українських військовополонених, серед яких були захисники «Азовсталі», відбувався на злітно-посадковій смузі в аеропорту Анкари. Процес на місці контролював безпосередньо глава ГУР Кирило Буданов. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на турецьких та американських чиновників.

За даними The Wall Street Journal, сторони мали труднощі з переговорами щодо обміну, оскільки українська сторона говорила, що не довіряє російській, і вимагала встановлення осіб військових, які перебувають у російському полоні. Росіяни довго відмовлялись робити це.

Обмін відбувся після того, як голова військової розвідки України Кирило Буданов піднявся на борт із командирами захисників «Азовсталі», зробив їхні фотографії та надіслав знімки до Києва. The Wall Street Journal пише, що борт із українськими військовими супроводжував російський олігарх Роман Абрамович.

Віктора Медведчука Україна обміняла на 215 українських військових, зокрема командирів захисників «Азовсталі». Крім того, Росія повернула з українського полону 56 своїх військовослужбовців. «Азовці», згідно з початковими домовленостями Москви і Анкари, мали перебувати в Туреччині до закінчення війни між Росією та Україною, але в липні вони повернулися на батьківщину.

Газета називає обмін, який Москва та Київ, провели 22 вересня минулого року, складнішим з точки зору домовленостей, ніж принциповий для обох сторін російсько-американський обмін льотчика Костянтина Ярошенка на морського піхотинця Тревора Ріда, який стався у квітні 2022 року на тій же злітно-посадковій смузі в аеропорту Анкари.