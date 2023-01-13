Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача і Андрія Аксьонова. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Проект постанови про дострокове припинення повноважень нардепа Аксьонова підтримали 294 депутата, Деркача – 314, Козака – 317, Кузьміна – 319, Медведчука – 320. Проекти постанов були підтримані більшістю всіх груп та фракцій, у тому числі й групами «Платформа за життя та мир» на чолі з Юрієм Бойком та «Відновлення України» на чолі з Ігорем Абрамовичем, створеними в Раді замість забороненої ОПЗЖ.

10 січня президент Володимир Зеленський позбавив громадянства держзрадників Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна. За словами президента, він вирішив припинити громадянство відповідно до положень Конституції та на підставі матеріалів, які підготували Служба безпеки та Державна міграційна служба.

Тарас Козак втік у Росію ще до початку війни, на нього завели кримінальну справу через держзраду. Його також звинувачують у замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. СБУ має дозвіл на затримання Козака з травня 2021 року.

Віктор Медведчук невдовзі після повномасштабного вторгнення намагався покинути Україну, однак його затримали українські правоохоронці за підозрою у держзраді. Згодом його обміняли на 200 полонених українських захисників.

Андрія Деркача СБУ підозрює у керуванні агентурною мережею генштабу Росії, яка повинна була допомагати окупантам захопити країну. У США вважають, що нардеп більше 10 років був активним російським агентом.

Рената Кузьміна також підозрюють у державній зраді, оскількі він публічно підтримував російське вторгнення в Україну.

Аксьонов 9 січня сам написав заяву про здачу мандату. Він причетний до псевдореферендуму на Донбасі в 2014-му і, за даними ЗМІ, має громадянство РФ. До Ради він обирався по округу №50 на Донеччині.