Рената Кузьміна підозрюють у державній зраді

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру у державній зраді народному депутату України Ренату Кузьміну. Про це йдеться у повідомленні правоохоронців.

За даними слідства, народний депутат України з політичної партії ОПЗЖ напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальних пропагандистські матеріали.

«З березня 2021 по березень 2022 років підозрюваний озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Телеграм-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер. Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України», – йдеться у повідомленні.

На теперішній час встановлюється місцезнаходження народного депутата. Правоохоронцями вже проведено понад 20 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР, де й уточнили, що йдеться саме про Кузьміна.

Ренат Кузьмін – український юрист і політик. Був заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (з 4 жовтня 2013 до 2014), першим заступником Генерального прокурора України (2010–2013). Народний депутат IX скл. від партії ОПЗЖ. Член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

У травні 2014 року Головне слідче управління Генпрокуратури України почало досудове розслідування за фактом організації 2010 року Кузьміним незаконного затримання екс-міністра МВС Луценка та підбурювання судді Печерського суду столиці до обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту. 26 та 27 червня МВС та ГПУ оголосили Кузьміна в розшук. Також Кузьміна підозрювали у відмиванні грошей та інших особливо тяжких злочинах. 5 вересня 2019 року Рената було знято з розшуку.