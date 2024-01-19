Посольство України в Сербії направило офіційний протест до міністерства закордонних справ Сербії, де вимагає припинити діяльність представництва громадської організації «Другая Украина» Віктора Медведчука. Про це 19 січня повідомила «Європейська правда».

Таке прохання українські дипломати обґрунтовують положеннями сербського закону про господарські товариства, який не допускає використання назви країни в офіційному найменуванні юридичної особи без дозволу відповідної іноземної держави.

У посольстві України пояснили, що ліквідація цього представництва наразі перебуває в юридичній площині, але наголошують, що в цьому питанні є й політичний аспект.

«Прикро констатувати, що тривають спроби окремих політичних сил реалізувати антиукраїнський сценарій, сприяти поширенню брудних провокацій з боку кума міжнародного злочинця Путіна», – йдеться у відповіді українського посольства.

Як додали в посольстві, про це особливо неприємно говорити в той час, коли Україна стікає кров'ю, намагаючись консолідувати зусилля міжнародної спільноти, створити платформу для відновлення світового правопорядку та мирного співіснування в межах «формули миру» президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у квітні 2023 року стало відомо, що Віктор Медведчук створив у Росії політичний рух «Другая Украина», до якого долучаються українські колаборанти та держзрадники.

Вже у грудні того ж року у Сербії зареєструвалифілію організації «Другая Украина». Відповідно до даних із офіційного витягу, «Представништво покрета "Друга Украина"» (назва філії сербською мовою) метою своєї діяльності декларує «налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, Росії та України», а уповноваженою особою представництва є Драган Станоєвич – проросійський сербський громадський діяч та політик.

Із червня 2021-го він перебуває під санкціями української Ради нацбезпеки і оборони, відтоді йому заборонений в'їзд в Україну. Станоєвич неодноразово публічно висловлював своє захоплення політикою президента Росії Владіміра Путіна, схвалював позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також підтримував російську військову агресію в Україні, радів російським обстрілам середмістя Києва і обурювався затриманню Віктора Медведчука в 2022 році.