Владімір Путін і його кум Віктор Медведчук під час зустрічі у 2019 році

Віктор Медведчук створив у Росії політичний рух «Другая Украина», до якого долучаються українські колаборанти та держзрадники. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

Політичний рух Медведчук запустив після обміну, вже перебуваючи в Росії. Офіційно «Другая Украина» не зареєстрована ні в Україні, ні в РФ, як політична партія, громадська організація чи інтелектуальна власність.

«Тому, схоже, наразі це віртуальний проект, спікери якого використовують соціальні мережі для поширення своїх меседжів, які підхоплюють і цитують підконтрольні кремлю медіа», – вказують «Схеми».

Від початку 2023 року канали та сторінки під назвою «Другая Украина» почали з’являтися в Telegram, YouTube, Facebook, «Вконтакте» і на «Одноклассниках». Фактично у текстах та відео цей рух нахвалює Путіна, Україну називає «нацистською державою-терористом», якій пропонують капітуляцію у війні та дружбу з Росією. Час від часу там йдеться про «сатанізм в Україні».

В «Другой Украине» є щонайменше 13 членів, нарахованих «Схемами», 12 з яких мають українське громадянство. Є ті, хто фігурував в Україні у кримінальних провадженнях, що стосувалися сепаратизму та держзради, але не отримав покарання. Декого розшукують українські спецслужби.

«Їх об’єднує те, що всі вони були політичними коментаторами на вже закритих українських проросійських телеканалах «112 Україна», NewsOne і Zik, а також на російському ТБ», – пояснили журналісти.

Серед наймедійніших учасників руху – чинний депутат Одеської міської ради Богдан Гіганов, який у 2020 році очолив одеську фракцію «Опозиційної платформи – За життя», а після повномасштабного вторгнення втік у Росію. Ще один частий гість російських телешоу, зокрема з Медведчуком, а до того відомий в Україні журналіст й автор текстів на прокремлівських ресурсах – Володимир Скачко. Його з березня 2019 року розшукує Служба безпеки України.