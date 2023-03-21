Віктор Медведчук ствоює в РФ новий політичний проект

Колишній депутат Верховної Ради Віктор Медведчук пов’язаний із двома мережами автомобільних заправок у Росії. Про це йдеться в розслідуванні видання «Схеми».

Журналісти з’ясували, що він має стосунок до мережі «ЛТК» у Липецькій області (7 заправок) і «Новый поток» у Тюменській та Курганській областях (26 заправок). Власник обох мереж АЗС – компанія «Трейдпроект», що належить акціонерному товариству «ГК Маркет».

У вересні 2022 року власниками «ГК Маркет» стали Тімур Абертасов і Ніколай Сухов. Обоє пов'язані з компаніями з орбіти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Тімур Абертасов у 2020 році працював у компанії «Юг Энерго», тоді вона перебувала під контролем Оксани Марченко. Ніколай Сухов є чинним директором представництва у Росії швейцарської компанії NewCoal Trading, через яку нафтопродукти із заводу дружини Медведчука постачали до США.

До складу групи компаній «Маркет» входять іще щонайменше три компанії: нафтовий брокер «АТІ» («Алгоритм паливний інтегратор»), а також дві новостворених нафтовидобувних компанії без ліцензій – «ІНГТ» («Інноваційні нафтогазові технології») і «КНК» («Калмицька нафтогазова компанія»).

Медведчук розширив свій бізнес у Росії, зазначають журналісти, аби розвивати свій новий політичний проект.