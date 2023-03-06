Екс-нардепи Віктор Медведчук і Тарас Козак позбавлені громадянства за державну зраду

Личаківський районний суд Львова арештував активи, записані на кілька київських компаній, пов’язаних з екс-нардепами Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком. Загальна вартість арештованого може сягати 5 млрд грн, а фіктивною бенефіціаркою цих активів є 62-річна львів’янка Ольга Куць.

Як повідомляє Bihus.Info, йдеться про компанії «Істбуд» та «Таун Ленд Компані», у яких частка Куць складає 55%. Перша компанія володіє майже гектаром землі на бульварі Дружби Народів в Києві. Ділянка, окрім того, що розташована в центрі міста і поблизу зручної транспортної розв’язки, вже також має і комерційно-вигідне цільове призначення – для будівництва готельно-офісної будівлі. Орієнтовна ринкова вартість ділянки близько 160 млн грн.

«Таун Ленд Компані» є замовницею будівництва житлового комплексу «Поетика», що зводиться в Києві, на вул. Дегтярівській і, оскільки роботи ще не завершені, поки значиться власницею низки об’єктів незавершеного будівництва.

Саме про ці компанії та об’єкти, а також про зв’язок Ольги Куць з підозрюваними у державній зраді екснардепами Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком журналісти Bihus.Info розповіли наприкінці лютого. Судові ж ухвали щодо арешту активів були видані на третій день після публікації розслідування – 2 березня.

Як повідомлялося, 62-річна Ольга Куць зі Львова значиться бенефіціаркою низки фірм, які, в свою чергу, володіють дорогою землею і нерухомістю в Києві.

Компанії, в яких Куць вказана власницею найбільших часток, виявилися пов’язаними з будівельним бізнесом обраного від ОПЗЖ нардепа Вадима Столара. Частку в бізнесі Столара, за інформацією журналістів Bihus.Info, у 2020-му придбали Віктор Медведчук та його близький соратник, а нині екс-нардеп-втікач Тарас Козак. Безпосередньо Медведчук і Козак серед офіційних партнерів Столара так і не з’явилися, але саме тоді співвласницею згаданих компаній стала Ольга Куць. Тож, журналісти припустили, що за Куць насправді може ховатися саме оточення Медведчука, приховуючи цінні активи від можливих арештів.

Під час розмови з Ольгою Куць журналісти з’ясували, що раніше вона працювала в кількох львівських фірмах, пов’язаних з родиною Тараса Козака. Більше того, жінка визнала, що не є реальною власницею київських компаній, а, працюючи на підприємстві брата Козака, просто підписала довіреність. За інформацією журналістів, те саме Куць заявила правоохоронцям під час допиту, який, ймовірно, відбувся вже після виходу матеріалу.

Також Куць заявила, що не отримувала і не отримує ніяких коштів від діяльності цих фірм і залюбки позбулася б цих активів «прямо сьогодні».