Раніше СБУ повідомила Оксані Марченко про підозру у фінансуванні російських структур

Суд арештував корпоративні права у 18 компаніях та майно Оксани Марченко у Києві та Ялті. Вартість арештованого становить понад 5,6 млрд грн. Крім того, арештовані акції Марченко в трьох обленерго на понад 3 млрд грн, якими вона володіє через офшорні компанії.

Як у четвер, 23 лютого, повідомила прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, йдеться про права на 2,6 млрд грн у 18 компаніях і підприємствах, будинки, земельні ділянки та автомобілі преміум-класу, що належать дружині колишнього нардепа, лідера забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксані Марченко.

«Арештовано також іменні акції в трьох обленерго на понад 3 млрд грн, якими вона володіє через офшорні компанії.Під забороною відчуження та розпорядження будинки Марченко у Києві та Ялті, 10 транспортних засобів преміум-класу», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі СБУ уточнили, що серед арештованих є акції київських компаній «Терра-Інвест», «Укркапітал» і «Спорт-Тур», які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України. «Саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму, а також сплачувала «податки» до російського бюджету», – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). За цією ж статтею повідомлено про підозру топменеджеру «Укркапіталу» і «Спорт-Туру», він перебуває під вартою.