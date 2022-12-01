Поки що яхта Медведчука перебуває в Хорватії

Агентство з розшуку та менеджменту активів, здобутих злочинним шляхом (АРМА) оглянуло арештовану яхту, яка належить сім'ї підозрюваного в державній зраді народного депутата України Віктора Медведчука. Пришвартовану в хорватському місті Трогір яхту передали в управління АРМА, і тепер агентство зможе продати її на торгах.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших у світі. На момент випуску, за інформацією з відкритих джерел, вона коштувала близько 8 млрд грн, сказано в повідомленні АРМА.

Висота яхти становить 29 метрів, вона має шість поверхів і 2 ліфти. Там є чотири палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, SPA-зона й косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення. 13-22 листопада працівники АРМА приїхало в Хорватію, щоб оглянути елітне майно.

Хорватське видання Jutarnji List писало, що в середині листопада на яхті також проводили обшуки агенти ФБР. Це підтвердив суддя та речник окружного суду Спліта Дінко Мешин. Ордер на обшук був виданий на запит міністерства юстиції США. Це таємне провадження, тому суддя Мешин не зміг повідомити більше деталей, окрім того, що в ордері є ім'я українського олігарха та його дружини Оксани Марченко.

Як пише BBC, США ведуть проти кума Владіміра Путіна та його дружини справи за порушення федеральних законів, серед іншого їх звинувачують у відмиванні грошей.

«Слід наголосити, що управління арештованим майном, яке перебуває в межах іноземної юрисдикції, є унікальною ситуацією та не має аналогів не лише в Україні, але й у міжнародній практиці», – наголосили в АРМА.

Згідно з рішенням окружного суду хорватського міста Спліт, яхту в управління українського агентства мала передати адміністрація порту. Щоб оглянути елітне майно та здійснити процедуру її передання в управління, агентство провело перемовини з портом, місцевими правоохоронцями та міністерством юстиції Хорватії.

Віктора Медведчука затримали в квітні цього року. Обвинувачення у держзраді йому висунули ще торік, з травня 2021 року він перебував під домашнім арештом. Однак після 24 лютого, коли Росія напала на Україну, стало відомо, що Медведчук зник і намагався виїхати з України через Молдову.

У вересні 2022 року 68-річного Медведчука обміняли на 200 українських військових, які були в російському полоні.