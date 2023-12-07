Драган Станоєвич очолив сербську філію руху Віктора Медведчука

У Сербії зареєстрували філію створеної кумом президента РФ Віктором Медведчуком громадської організації «Другая Украина». Про це йдеться в розслідуванні «Схем» від 7 грудня, яке посилається на інформацію з офіційних реєстрів Сербії та Росії.

Саму організацію «Другая Украина», засновану Медведчуком у Росії, перейменували і тепер це не «регіональний», а «міжнародний» громадський рух.

Представництво російської організації «Другая Украина», відповідно до реєстру юридичних осіб Сербії, було відкрито в серпні 2023 року. Відповідно до даних із офіційного витягу, «Представништво покрета "Друга Украина"» (назва філії сербською мовою) метою своєї діяльності декларує «налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, Росії та України», а уповноваженою особою представництва є Драган Станоєвич – проросійський сербський громадський діяч та політик.

Із червня 2021-го він перебуває під санкціями української Ради нацбезпеки і оборони, відтоді йому заборонений в'їзд в Україну. Станоєвич неодноразово публічно висловлював своє захоплення політикою президента Росії Владіміра Путіна, схвалював позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також підтримував російську військову агресію в Україні, радів російським обстрілам середмістя Києва і обурювався затриманню Віктора Медведчука в 2022 році.

Зараз Драган Станоєвич є чинним кандидатом від проросійської партії «Ми – глас народа» на дострокових парламентських виборах, що мають відбутися 17 грудня 2023 року.

Наприкінці 90-х – на початку 2000-х Драган Станоєвич жив в Україні, очолював «Сербську громаду в Україні», брав участь у публічних акціях у Києві та у засіданнях «Партії політики Путіна».

За даними платформи YouControl, в Україні Драган Станоєвич досі є керівником ТОВ Спільна україно-югославська фірма «Юг-Укр-Контракт», має майно у Київській та Дніпропетровській областях.