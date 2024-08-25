Ілон Маск купив Twitter за понад 44 млрд доларів у 2022 році

Інвестиційний фонд 8VC, у якому працюють сини російського олігарха Петра Авена та колишнього члена Ради Федерації РФ Вадима Мошковича, входить до компаній, що профінансували купівлю американським мільярдером Ілоном Маском соцмережі Twitter (нині Х). Про це увечері 24 серпня повідомила «Економічна правда» з посиланням на матеріал The Washingon Post.

The Washingon Post отримав документ Окружного суду Північного округу Каліфорнії, у якому вказано інвесторів Маска у купівлі соцмережі за понад 44 млрд доларів у 2022 році. Цей документ мільярдер Маск був змушений оприлюднити за рішенням суду цьогоріч.

Згідно з документом, одним зі 100 найбільших інвесторів у купівлі Twitter був венчурний фонд 8VC. За інформацією Forbes, співробітниками фонду є сини російських олігархів Вадима Мошковича та Петра Авена.

Джек Мошкович, який з 2024 року має вид на постійне проживання у США, приєднався до фірми у 2018 році як аналітик. Джек є сином російського олігарха-мільярдера Вадима Мошковича, що заснував одну з найбільших агрокомпаній у Росії «Русагро». З 2006 по 2014 року Мошкович був членом верхньої палати російського парламенту – Ради Федерації. У березні 2022 році мільярдер потрапив під санкції ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Канади та Австралії через його ймовірні зв'язки з Кремлем і президентом Росії Володимиром Путіним.

Сина російського олігарха, президента «Альфа-Групп» Петра Авена, Дениса, за інформацією Forbes, фірма найняла у 2022 році. На той час його батько вже почав потрапляти у санкційні списки країн ЄС та Великої Британії. А у 2023 році він потрапив під санкції Міністерства фінансів США через свою роль в управлінні одним з найбільших російських комерційних банків.

За словами засновника 8VC Джо Лонсдейла, Денис Авен та Джек Мошкович близькі друзі й останній привів Авена у фонд. Молодшого Авена найняли в компанію, дізнавшись, що один фонд прямих інвестицій, злякавшись санкцій проти його батька, відмовив Денису в прийомі на роботу.

Джо Лонсдейл коментуючи роботу Авена та Мошковича у 8VC наголосив, що вони професіонали у своїй справі й не повʼязані із бізнесом батьків у Росії.

«Виявляється, його (Джека Мошковича – ред.) батько є успішним керівником сільського господарства в Росії; якщо ви бізнесмен у Росії, і їхній лідер каже зустрітися, ви йдете, незалежно від ваших поглядів. Його батько зараз у "олігархічних" списках санкцій. Але я не найняв його батька, я найняв його. І він суперзірка"», – написав Лонсдейл у X.

Лонсдейл додав, що, хоча він ненавидить Путіна, він «не згоден з тим, що ізолювати розумних, заможних росіян — це хороша стратегія».