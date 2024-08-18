Корпорація «Росатом» досі не потрапила під європейські санкції

Російська державна корпорація з атомної енергії «Росатом» завдяки дочірній компанії у Нідерландах постійно забезпечує додаткові доходи до російського бюджету. Про це в неділю, 18 серпня, повідомила «Європейська правда» з посиланням на NOS.

Нещодавно дочірня компанія «Росатом» у Нідерландах Uranium One опублікувала річний звіт. З документів зрозуміло, що прибутки від діяльності компанії через «Росатом» опиняються в Росії та наповнюють бюджет країни-агресора на сотні мільйонів євро.

ЄП нагадує, що «Росатом» з весни 2022 року бере участь в окупації Запорізької АЕС та підтримує бойовий стан арсеналу ядерних ракет Росії. Попри це корпорація досі не потрапила під європейські санкції через те, що атомна енергетика багатьох країн залишається залежною від неї.

Через компанію Uranium One «Росатом» займається видобутком сировини у Казахстані й Танзанії, звідки виторг надходить до Нідерландів, а далі – до Росії. У 2022 році дочірня компанія заявила, що отримала 222 млн євро прибутку, з яких десятки мільйонів переказали «Росатому». Останній у 2022 році, за офіційними даними, заплатив до бюджету РФ податки на 3,1 млрд євро.

До слова, 24 червня, Рада Євросоюзу затвердила 14-й пакет санкцій проти Росії, центральним елементом якого стали обмеження проти російського зрідженого газу. ЄС заборонив використання європейської інфраструктури для обробки або перекачування російського скрапленого газу (LNG) з метою постачання палива до третіх країн.