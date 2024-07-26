Значну частину коштів виділять на українську оборону

У п’ятницю, 26 липня, Україна отримала від Європейського Союзу 1,5 млрд євро допомоги заморожених російських активів у Європі. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на сторінці в Х.

«Сьогодні ми передаємо 1,5 млрд євро від заморожених російських активів на оборону та відбудову України. Немає кращого символу чи використання грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя», – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Раніше глава Єврокомісії повідомляла, що значна частина коштів піде саме на оборонну підтримку України. 10% з цієї суми піде на реконструкцію і відновлення.

Нагадаємо, у березні 2024 Євросоюз розробив механізм надання Україні заморожених російських активів, який дозволяє отримувати приблизно 3 млрд євро щороку з податку на непередбачуваний прибуток. Очікується, що частина доходів, отриманих з 15 лютого, двічі на рік передаватиметься до Європейського фонду миру, з якого оплачуються постачання зброї Україні, а також – Фонду підтримки України Ukraine Facility.

Вже в червні Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна отримає перший дохід від заморожених російських активів у липні 2024 року.