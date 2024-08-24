Павєл Дуров постане перед судом за кількома звинуваченнями: тероризм, наркотики, шахрайство, відмивання грошей, отримання викраденого майна, поширення дитячої порнографії

Павла Дурова, засновника та генерального директора компанії з обміну шифрованими повідомленнями Telegram, затримали близько 20:00 у суботи, 24 серпня, у аеропорту Ле-Бурже. Затримання відбулось відразу на злітному полі, як тільки Павєл Дуров вийшов зі свого приватного літака, яким він прибув із Азербайджану, повідомляє французький телеканал TF1. 39-річного росіянина супроводжували охоронець і жінка.

Затримання здійснили жандарми з Жандармерії повітряного транспорту (GTA). Як повідомляє французький телеканал, Дуров був у картотеці осіб, які перебувають у розшуку. Підставою для затримання Павла Дурова став ордер на обшук, виданий офісом національного управління французької судової поліції на основі попереднього розслідування.

Слідство вважає, що Павєл Дурова через недостатню співпрацю з силовими відомствами та реалізацію деяких функцій Telegram (продаж номерів за криптовалюту) є співучасником таких злочинів, як нелегальний обіг наркотиків, педофілія та шахрайство. Ордер на арешт був дійсний лише на території Франції. Повідомляється, що одразу після затримання Павєл Дуров постане перед судом за кількома звинуваченнями: тероризм, наркотики, шахрайство, відмивання грошей, отримання викраденого майна, поширення дитячої порнографії.

У 2021 році росіянин Павєл Дуров отримав французьке громадянство. Того ж року він отримав також громадянство ОАЕ, де жив із 2017 року. В Дубаї працює також штаб-квартира Telegram. У 2022 році Павєл Дуров посів третє місце у рейтингу найбагатших росіян за версією Forbes зі статками в 15,1 млрд доларів.