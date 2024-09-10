У вівторок, 10 вересня, Велика Британія наклала нові санкції на Росію та Іран. Обмеження стосуються Повітряно-космічних сил Росії, російських кораблів, а також фізичних та юридичних осіб Ірану. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті британського уряду.

Зазначається, що санкції наклали після численних закликів припинити Іран постачати Росії озброєння, яке використовується для атак на Україну.

«Постачання Іраном Росії балістичних ракет для підживлення її незаконного вторгнення в Україну є значною та небезпечною ескалацією. Ми чітко заявили, що будь-яка передача балістичних ракет Іраном стикнеться із значною відповіддю [...] Іран повинен припинити підтримувати неспровокований, навмисний і варварський напад Путіна на суверенну демократичну державу. Велика Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

Велика Британія наклала санкції на російські Повітряно-космічні сили, Державний центр безпілотної авіації в Москві та Командування військово-транспортної авіації РФ. Також Сполучене Королівство наклало санкції та п’ять російських кораблів, які залучали для постачання зброї з Ірану до Росії. Також під санкціями опинилися іранські фізичні та юридичні особи:

командувач космічними силами КВІР генерал Алі Джафарабаді, який керує випробуваннями Іраном космічних ракет-носіїв;

генеральний директор з міжнародних відносин міністерства оборони та логістики збройних сил (MODAFL) Сейєд Хамзех Галандарі, пов'язаний з експортом Іраном оборонної продукції;

заступник командувача КВІР-АЧС Маджид Мусаві, який керує розробкою та експлуатацією іранського інвентарю балістичних ракет.

Baharestan Kish Company, яка причетна до діяльності Ірану в оборонному секторі, зокрема, до виробництва компонентів для ударних безпілотників;

компанія Chekad Sanat Faraz Asia;

Організація вільної торгової промислової зони Анзалі.

У координації з міжнародними партнерами Сполучене Королівство також скасує свої двосторонні домовленості про авіасполучення з Іраном, що обмежить можливість авіакомпанії Iran Air виконувати польоти до Великої Британії.

Нагадаємо, 10 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив передачу Росії балістичних ракет малого радіуса дії іранського виробництва. Дипломат заявив, що США разом із партнерами працюють над санкційною відповіддю.