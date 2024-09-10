Ентоні Блінкен повідомив, що США планують накласти на Іран нові санкції

Державний секретер США Ентоні Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети малого радіуса дії. За його словами, Росії може використати ці ракети для атаки на Україну найближчим часом. Про це Ентоні Блінкен повідомив у вівторок, 10 вересня, під час спільної пресконференції з британським міністром закордонних справ Девідом Ламмі у Лондоні.

За словами Ентоні Блінкена, інформацію про передачу ракет Росії підтвердила розвідка союзників та передала дані США.

«Росія зараз отримала постачання цих балістичних ракет і, ймовірно, за кілька тижнів використає їх в Україні проти українців», – зазначив Ентоні Блінкен.

Ентоні Блінкен наголосив, що російський диктор Владімір Путін посилює військову співпрацю з Іраном та Північною Кореєю. Зокрема, за його інформацією, російські військові пройшли в Ірані навчання з використання ракет Fath-360, які мають радіус дії 120 км. На думку держсекретаря США, іранські ракети дозволять Росії заощадити далекобійну зброю власного виробництва, щоб використовувати її для ударів вглиб України.

Ентоні Блінкен також зауважив, що новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіян під час своєї передвиборчої кампанії наголошував, що хоче покращити відносини з Євросоюзом та США, аби пом’якшити санкційний тиск на країну. Проте, за словами Ентоні Блінкена, військова співпраця Ірану з Росією цьому не сприяють.

«Вони хочуть отримати пом'якшення санкцій. Подібні дестабілізаційні дії досягають прямо протилежного [...] Ми попереджали Іран в приватному порядку, що такий крок означатиме драматичну ескалацію. Цей розвиток подій і зростання співпраці між Росією та Іраном загрожують європейській безпеці та демонструють, як дестабілізаційний вплив Ірану виходить далеко за межі Близького Сходу», – наголосив Ентоні Блінкен.

Ентоні Блінкен також повідомив, що США разом із союзниками наразі працюють над санкційною відповіддю. Санкції стосуватимуться, зокрема, національного перевізника Ірану – авіакомпанії Iran Air. Також держсекретар США анонсував свій візит до Києва разом із міністром закордонних справ Британії Девідом Ламмі «найближчими днями».

Нагадаємо, 6 вересня The Wall Street Journal із посиланням на високопоставлених американських і європейських чиновників повідомив, що Іран передав Росії кілька сотень балістичних ракет ближнього радіуса дії Fath-360.

8 вересня член Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Бахшаїш Ардестані визнав, що Іран передає Росії балістичні ракети. За його словами, ракети передали Росії в обмін на пшеницю, сою та кукурудзу.

На тлі інформації про передачу ракет міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Ірану в нашій державі Шахріяра Амузегара. Українське відомство наголосило, що військова співпраця Ірану з Росією матиме «руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин».