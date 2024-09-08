Раніше ЗМІ повідомили про передачу Росії іранських балістичних установок Fath-360

Член Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Бахшаїш Ардестані визнав, що Іран передає Росії балістичні ракети. Озброєння країна передає в обмін на продовольство, повідомив чиновник.

За його словами, Іран експортує безпілотники та ракети до Росії «відповідно до свого економічного та політичного співробітництва», отримуючи бартером пшеницю, сою та кукурудзу. Крім того, Бахшаїш Ардестані зазначив, що Росія взаємодіє з Іраном для обходу санкцій та дозволяє країні імпортувати свої товари.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи може експорт балістики до Росії спричинити додаткові санкції проти Ірану, член комісії повідомив, що «гірше, ніж зараз, вже не буде».

«Ми даємо ракети “Хезболлі”, ХАМАСу і ”Хашд аш-Шаабі”(Сили народної мобілізації – ред.), то чому б не дати їх Росії», – сказав посадовець.

Ардестані додав, що в разі того, що Європа захоче посилити санкції та «запустити спусковий механізм», то нібито завдасть шкоди лише собі. За його словами, Іран продає зброю за долари та обходить санкції через партнерство з Росією та отримують за це продукти, а Європа «продає зброю Україні».

Посадовець також процитував проросійський наратив про те, що нібито «НАТО зайшло в Україну», через що Іран надає озброєння Росії – за словами Ардестані, країні природно виступати проти НАТО заради власних інтересів.

Нагадаємо, ще на початку серпня західні медіа повідомили, що Іран планує передати Росії сотні балістичних ракет. Йшлося про Fath 360 та балістичної ракетної системи Ababil. Тоді у США заявили, що країна та союзники по НАТО «готові дати швидку і жорстку відповідь, якщо Іран піде на такі поставки».

7 вересня на тлі інформації про успішну передачу ракет Іраном, МЗС України закликало світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву. Втім, на момент публікації реакції від західних партнерів на факт передачі іранських ракет Росії немає.