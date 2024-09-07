МЗС України закликало Іран припинити постачити зброю Росії

Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння щодо постачання Росії ракет Іранського виробництва. Українське відомство вкотре закликало Іран припинити постачання зброї країні-агресорці. Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС України у суботу, 7 вересня.

МЗС України нагадало, що Росія згідно зі Статутом ООН та норм міжнародного права є державою-агресором. У відомстві зазначили, що російські військові понад два роки щодня атакують Україну всіма видами смертоносного озброєння, зокрема безпілотниками іранського виробництва типу Shahed.

Також МЗС наголосило, що військово-технічна співпраця Росії та Ірану створює безпекові не тільки для України, а й для всього світу.

«Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки. Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї Росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті», – йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, 6 вересня The Wall Street Journal із посиланням на високопоставлених американських і європейських чиновників повідомив, що Іран передав Росії кілька сотень ракет. Ймовірно йдеться про балістичні ракети ближнього радіуса дії Fath-360. Співрозмовники Wall Street Journal запевнили, що наразі вони працюють над санкційною відповіддю. Вони стосуватимуться іранських підприємств, причетних до постачання озброєння Росії. Крім того, іранському національному перевізнику Iran Air планують заборонити літати в європейські аеропорти.