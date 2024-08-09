Пускова установка Fath 360»

Іран найближчим часом може передати Росії балістичні ракети малої дальності Fath 360. Про це у п’ятницю, 9 серпня, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в європейській розвідці.

За даними джерел агентства, десятки військових РФ проходять навчання в Ірані з використання ракет Fath 360. Тепер «єдиним можливим кроком» після тренувань буде передача такого озброєння Росії.

Повідомляється, що російське міноборони ще 13 грудня минулого року підписали з іранськими чиновниками контракт на постачання Fath 360 та іншої балістичної ракетної системи, створеної іранською державною організацією Aerospace Industries Organization (AIO), під назвою Ababil.

Водночас джерела у європейській розвідці не назвали точних термінів можливого постачання ракет Fath 360 до Росії, але сказали, що це станеться найближчим часом.

Представник Ради національної безпеки США вже заявив, що його країна та союзники по НАТО «готові дати швидку і жорстку відповідь, якщо Іран піде на такі поставки».

Fath 360: що відомо?

Іранські ракети класу «земля-земля» малої дальності Fath 360 можуть бути запущені зі швидкістю 3 Маха і використовувати супутникову навігацію для точного наведення. На фінальній траекторії ракета, ймовірно, розганяється до швидкості в 4 Маха.

Ракети можуть вражати цілі у радіусі 120 кілометрів. Вони мають боєголовки вагою 150 кг. Фахівці називають іранські ракети аналогом американських HIMARS. Зокрема, вони мають можливість супутникового управління.

Reuters припускає, що постачання пускових установок Fath 360 може дозволити РФ використовувати далекобійні ракети власного виробництва для завдання ударів по цілях за лінією фронту, а іранське озброєння буде призначене для ближчого радіусу дії.