Польська компанія продала Ірану паливні насоси, які входять до складу іранських БпЛА

У Польщі проводять розслідування щодо наявності деталей польського виробництва в іранських БпЛА типу Shahed, якими Росія систематично атакує Україну. Про це у четвер, 18 липня, повідомив «Мілітарний із посиланням на польський сайт новин InfoSecurity.

Служба внутрішньої безпеки Польщі виявила в іранських «шахедах» компоненти польського виробництва. За даними польського радіо Radio Zet, йдеться про паливні насоси, які входять до складу іранських БпЛА. За даними польських спецслужб, деталі іранській фірмі Iran Motorsazan продала польська компанія «Фабрика комунікаційного обладнання – Познань», що розташована у місті Познань.

На факт продажу польських деталей Ірану відреагував міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він заявив, що це «погана ситуація для Польщі, для іміджу Польщі, та для польсько-українських відносин».

«Всі такі контракти, особливо якщо вони з країнами, які сьогодні підтримують Росію, — а Іран є однією з цих країн, – безумовно, потребують особливого контролю, і ми будемо такий контроль застосовувати», – запевнив міністр оборони Польщі.

За словами міністра внутрішніх справ та адміністрацій Томаша Симоняна, наразі триває розслідування щодо польських компонентів в іранських ударних дронах. Цей факт міністр назвав «шокуючим».

«Цю справу виявила Служба внутрішньої безпеки, і, звичайно, вона абсолютно шокуюча. Але прокуратура обов’язково вживатиме заходів, висуватиме обвинувачення та інформуватиме про подальший хід у цій справі», – заявив Томаш Симонян.

Нагадаємо, суд німецького міста Штутґарт засудив бізнесмена, який має російське та німецьке громадянство, до понад шести років ув’язнення. 59-річний підприємець протягом січня 2020 року по травень 2023 року поставив Росії 120 тис. деталей, які могли бути використані у військових цілях. Зокрема, ці запчастини використовуються в безпілотниках«Орлан-10», які російські військові застосовують у війні України.